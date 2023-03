A Kerepesi úti telek már régóta a Honvédelmi Minisztériumé. A tervezett új fővárosi színházzal kapcsolatos beruházás látványtervein múzeum felirat is látható.

Tánc az élet

Kormányzati döntés volt 2019 júliusában, hogy az állandó játszóhellyel nem rendelkező Honvéd Együttesnek egy korszerű, minden igényt kielégítő új táncszínházat kell felépíteni a Kerepesi út 29/B alatti telken. Ez a Puskás Arénával szemközti terület a Honvédelmi Minisztérium tulajdona. Az itt látható tíz darab emeletes épületet még 1914-ben építette az Egri Hordó és Faárugyár Rt., illetve a Magyar–Amerikai Faipari Rt., amelyet a főváros 1934-ben alakíttatott át hajléktalanszállókká.

A két sorba rendezett ingatlanegyüttest a kommunista hatalomátvételt követően sajátította ki az állam, ahová leginkább a HM háttérintézményeit költöztették be. Többek között itt kapott helyet a térképészettel, sokszorosítással, könyvkiadással és kommunikációval foglalkozó a HM Zrínyi Nonprofit Kft., a szóban forgó Honvéd Együttes, valamint egy nagyobb méretű raktárcsarnokkal a Hadtörténeti Múzeum is.

A két évvel ezelőtt publikussá tett tervek és látványképek alapján a 16 852 négyzetméteres telek „A” számmal illetett épületét teljesen eltüntetnék a föld színéről, hogy itt zsaluzhassák ki az ArchiNEST Építész és Mérnökiroda Kft., az Art´O-Dom Első Otthonépítő Kft. és a Színház-Terv Kft. elképzelései szerint megvalósuló új táncszínházat. A mélygarázs kialakítása miatt a leendő épület mélyalapozással fog elkészülni réseléses technológiával. A teátrum épülete vasbeton pillérvázas és monolit vasbeton födémes teherhordó szerkezettel valósul majd meg.

A Kerepesi úti teátrum

A 32,11 méter magas, 69,27 méter hosszú új táncszínház alapterülete több mint hétezer négyzetméteres lesz. Az építészek tervei szerint a 400 férőhelyes nézőtér csak földszintből és zsöllyéből fog állni, a színházban nem lesznek erkélyek és karzat. Páholyokból is csak minimális létszám fog megvalósulni. A színpad tervezett magassága 24 méter lesz, amelyhez egy hátsó színpad és egy alsó színpad is dukálni fog. Ezek tervezett alaprajzi mérete 12x12 méter.

Az előadótér mögött díszlet- és jelmezraktárakat, valamint kelléktárakat fognak majd kialakítani. Ezen a kiszolgálóterületen kapnak elhelyezést a díszletfogadó, a művészbejáró, a büfé, az öltözők, tartózkodók és a pihenők is. Ugyanitt alakítják majd ki a próbatermeket és az épület üzemeltetéséhez szükséges gépészeti és elektromoshelyiségeket is.

Mivel az új színház nemcsak a Magyar Nemzeti Táncegyüttes központja lesz, hanem a Honvéd zenekarnak és férfi énekkarnak is, így e két tagozat is több funkcionális teret fog majd kapni, azaz énekkari próbatermeket, öltözőket, kis méretű koncertteremet, hangolót, zenekari próbatermet, hangszerraktárt és kottatárat is.

A két évvel ezelőtti kormányhatározat Budapest új teátrumát a Beruházás-Előkészítési Alapból több mint 638 millió forinttal kívánja támogatni.

Ez az összeg valószínűleg jelentősen nőni fog a forint mélyrepülése és az infláció miatt. Az ÉTDR szerint fővárosi kormányhivatal ez év március 9-én hirdette ki, hogy zöld utat adott a beruházáshoz szükséges fakivágásoknak, amely nagyjából 40-50 darab egyedet jelent.

Az eddig publikussá vált látványképek alapján úgy néz ki, hogy a telek további kilenc puritán küllemű épülete nem az új teátrumot fogja majd kiszolgálni, hanem a Hadtörténeti Múzeumot.

A képeken ugyanis nagyon hangsúlyosan feltűnik egy olyan újonnan tervezett portaépület, amelyen a Magyar Hadtörténeti Múzeum felirat látható.

Az információhiány miatt azonban kérdéses, hogy ez a renoválásra ítélt ingatlanegyüttes lesz-e a jövőben a budai várnegyedből kiköltöztetett múzeum új központja, vagy csak egy központosított, nem publikus hadi leltár lesz itt.