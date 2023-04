Ilyen lesz az új Népliget, ha a fővárosnak valamikor lesz rá pénze

Vurstli vagy virsli, drog vagy sport?

A Népliget nemcsak Budapest legnagyobb zöldterülete, hanem a legjobban alulhasznosított és funkcióhiányos városi kertje is. Az elhanyagolt terület zöldfelületi megújítása, rekreációs célú funkcióbővítése, valamint közbiztonságának javítása régóta akkut probléma.

Szakértők szerint a park csak akkor tud a Városliget és a Margitsziget méltó versenytársa lenni,

ha megerősítik a liget térszerkezeti kapcsolatait,

kiépítik és összekötik a szomszédos intézményi és lakóterületek felé a park gyalogos és kerékpárútjait,

több belépési pontot, ligetkaput alakítanak ki a pereme mentén,

számos játszóteret, szökőkutat, ivókutat, csobogót, napozórétet, díszkertet, információs központot, rendőrőrsöt, éttermet, kávézót, sport- és pihenőpályát alakítanak ki,

zöldfelületi kapcsolatait meghosszabbítják az Elnök és Vajda Péter utca mentén az Orczy park irányába, a Fertő és a Basa utca vonalában Kőbánya felé, az Eiffel Műhelyház, a tervezett Közlekedési Múzeum, valamint az FTC sporttelepek felé is.

A Népliget középtávon megvalósítandó fejlesztéseit a 2021-ben elfogadott Radó Dezső-terv részletezi. A közvélemény-kutatási eredményeket is felhasználó fővárosi zöldinfrastrukturális-fejlesztési elképzelés nagyban támaszkodna az Európai Unió 2021-2027 közötti fejlesztési ciklusban meghirdetett új települési szintű zöld- és kékinfrastruktúra fejlesztési programjaira és anyagi támogatására, hiszen főváros kasszája kiürült. (Budapest vezetése a napokban jelentette be túlélőprogramját, mert a jelenlegi prognózisok szerint a fővárosnak idén augusztusra 76 milliárd forint lesz a hiánya.)

Bár ismereteink szerint a fővárosi önkormányzat még nem adott be brüsszeli pályázatot, ám az állami szereplőkkel és kerületi önkormányzattal együttműködésben elkészült liget megújhodására kiírt tájépítészeti ötletpályázatra 16 pályamű érkezett. Ebből hatot most az alpolgármester megmutatott a nagyérdeműnek is.

A bizottság döntése értelmében a bemutatott pályázatok közül egyik sem fogalmazott meg olyan közparki felújítási javaslatot, amely koncepcióterv szintjén teljes mértékben elfogadható irány lenne, ezért az a döntés született, hogy első díjat nem adnak ki, de a hat ígéretes pályázati anyagból majd készülhet egy mesterterv.

Hozott ajándékot, meg nem is

A második helyezést elért 4D Tájépítészeti Iroda által készített pályamunkában bemutatott tervjavaslat megtartaná a Népliget történeti térszerkezét és úthálózatát. A mai igényeket kiszolgáló elemeket és természetközeli megoldásokat a grémium szerint jó arányban helyezi el.

A pályamunka a gyalogos, kerékpáros közeledés, valamint a futókörök integrált megvalósítását tervezi. Az osztatlan felület az eltérő sebességű és eltérő eszközzel közlekedő parkhasználók között konfliktust okozhat. Tervezett úthálózata kellemes, figyelembe vette llsemann Keresztély és a Räde Károly kertépítész múlt században megalkotott történeti nyomvonalait, a gyalogoshálózat fejlesztésénél a sétányokat kísérő fasorokat. A Vajda Péter utca kerékpársávval való összeköttetése azonban nem megfelelő.

bár A terv az egykori funkciók (Planetárium újranyitása, Víztorony közösségi térré és kávéházzá alakítása, Liget Club régi-új funkciói) visszaállításával számol, a 2018-ban lebontott tornyos Nagyvendéglő műemlék épületének visszaépítésével már nem.

Ennek pótlására azonban ide vendéglátó pavilon elhelyezését javasolja. A Dísz teret és Lengyel sétányt érdekes kortárs kiegészítésekkel keltené új életre.

A bírálóbizottság elnöke, Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes és Bardóczi Sándor főtájépítész szerint ez a munka a különböző szintű növényzet alkalmazásával kellemes kerti tereket alkot. Elemzi a park látványkapcsolatait, jelzi a fontosabb látványtengelyeket.

A park állományszerkezetében javasolt ligetesebb részek kialakítása nagyobbrészt elfogadható mértékű, és a változatosabb parkhasználatot és növényalkalmazást, a vizuális kapcsolatok újbóli megnyitását szolgálja.

Ugyanakkor kiemeli, hogy a terveken bemutatott térszerkezet helyreállítása évtizedes távlatú feladat, amelyet integrált zöldfelületi kezelési terv kidolgozása mellett szükséges megvalósítani.

Az új funkciókat igyekszik a parkterület sérült felületeire koncentrálni, de így is megjegyzendő a Mutatványos tértől északra, az egykori sporttelep helyén tervezett nagy vízfelület túlzó mérete, valamint a korlátozottan közhasználatú közösségi kert és majorság funkciók tó-közeli elhelyezése nem igazán szerencsés a bírálók szerint.

Kevésbé jól sikerült megoldás a Centenáriumi parkrész merev útvonalvezetése, és a pályamunka egyes közlekedési javaslatai is korrekcióra szorulnak. A meglévő adottságokat (pl. ELMŰ terület, centenáriumi park) a pályamunka nem bolygatja.

A tervben szereplő javaslatok, projektelemek a Radó Dezső-tervvel nagy részben összhangban vannak, és a terv a lakossági részvételre, a park értékeinek bemutatására is nagy hangsúlyt fektet. A parkot élő értéktárként kezeli, amelyet informatív, interaktív tartalomfejlesztéssel és a park multifunkcionális szabad tereinek rendezvényeivel is igyekszik erősíteni.

A többi terv se rossz, de nem is jó

A harmadik helyen az Újirány Tájépítész Kft., az OpenSpace és a Geum Műterem koncepciói osztozkodtak. Megvételt nyert a Garten Stúdió és az Objekt Tájépítész Iroda terve is. Az Újirány Tájépítész Kft. tervei az ökológiai, kulturális és társadalmi megújításra fektetnek kiemelt hangsúlyt. A terv a parkerdei állapotvédelmet tűzi ki célul, miközben az úthálózat és a tisztás rendszer részleges visszaállítására is javaslatot tesz.

Az OpenSpace Kft. által készített pályázat kerüli a látványos, öncélú attrakciókat, szép megoldásokat ad a fennálló problémákra. A pályamunka legerősebb gondolata a természeti értékek védelme és a kialakult táji értékek megőrzése. A Geum Műterem Kft. pályázati terve a Népliget megújítását – a történeti kert értékeinek elsőbbsége mellett – a városi park rekreációs szolgáltatásának erősítésével képzeli el.

Hogyan tovább?

A következő lépésben, a díjazott pályaművek ötleteit felhasználva összerajzoljuk a Népliget koncepciótervét. Ezt követően pedig apró lépésekkel elindítjuk a Népliget rendbetételét. Csökkentjük a park belső forgalmát, elbontjuk a bezárt pavilonokat, és rendezzük a terület tulajdonviszonyait, hogy hosszú, szívós munkával átformáljuk az embereknek a Népligetről alkotott képét.

– mondta beszédében Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes, a Bírálóbizottság elnöke. A hosszú távú tervek szerint pedig a közel 1 millió négyzetméteres Népliget ütemezetten, új funkciókkal kibővülve újul meg,

a szomszédos Népligeti felüljáró elbontásával,

a Közlekedési Múzeum Északi Járműjavító épületébe költözésével,

valamint a Déli körvasút Népliget megállóhely kiépítésével

pedig a Népliget környezete is átalakul, melynek köszönhetően a park szervesen integrálódni tud a város szövetébe.