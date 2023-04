A Várkapitányság korábbi tájékoztatása szerint a Nemzeti Hauszmann Programnak (NHP) sohasem volt a része a Déli kertek korhű helyreállítása. Érvelésük szerint a területen azért lehetetlen az 1900-as éveket megidéző hiteles rekonstrukciót lefolytatni, mert az 1957-ig lezajlott tereprendezés során a kertnek nemcsak minden maradványát és építményét tüntették el, hanem mert 1–4 méter vastagságban a várhegy lankáját is elkotorták.

Az NHP szerint az is aggályos, hogy a historizáló stílusú park korabeli tervdokumentációja nem maradt fent, így felelős vállalást nem tehetnek. Az NHP a területre szánt kortárs építményterveit bemutató cikkünk megjelenését követően több tucat építész-, táj- és kertépítő mérnök, muzeológus és művészettörténész jelezte, hogy a Várkapitányság ismeretei nem pontosak a Déli kertekre vonatkozóan.

A levelet író szakemberek szinte egybehangzóan azt állították, hogy a királyi várpalota déli és nyugati kertjei szinte százszázalékosan rekonstruálhatók a fennmaradt dokumentumok és tervrajzok alapján, így nem szükséges tájidegen, nívótlan épületekkel teleaggatni a várlejtőt.

A kérdés csak annyi, hogy a Várkapitányság és a Nemzeti Hauszmann Program vezetői még mindig Hauszmann fő művének minél hitelesebb rekonstrukcióját szeretnék, vagy már bedobták a gyeplőt a lovak közé…

13 Vaddisznóval harcoló kutya a kistapolcsányi kastély udvarán. A szobor eredetileg a budai királyi várkertben állt Galéria: Hitelesen is lehetne a budavári királyi kerteket rekonstruálni, ha a Várkapitányság is azt szeretné (Fotó: Wikipédia)

Hauszmann tabáni kapuja pontosan helyreállítható

Egy neve elhallgatását kérő, építész végzettségű informátorunk érdekes adatokkal szolgált. Állítása szerint a várkert Szarvas téri lezárását, amely egy díszkútként hasznosított támfalépítmény volt, azt nem a Gerő-féle tereprendezéskor bontották le, hanem jóval később, egészen pontosan 1964 nyarán. A dátumra azért emlékszik jól, mert az ő párja volt a bontást felügyelő egyik mérnök.

A nyugdíjas levelében azt állítja, hogy a gloriette-fülke eltakarítása után nem történt számottevő tereprendezés a Várhegy aljában. Az építmény alapjait csak középen, a várpalota Ferdinánd-kapujához felvezető lépcsősor szélességében bontották el, a konstrukció külső alapjait mindenhol meghagyták.

A hölgy további érdekes adalékkal is szolgált. Állítása szerint minden bizonnyal megvan még a kovácsoltvas díszkorláttal körbeölelt, két obeliszkkel megkoronázott támfal fülkéjében 1898-ban felállított Gyermekét itató nő szobor is. Úgy tudja, Senyei Károly szobrász műalkotását először a kiscelli, majd 1979-ben Budapesti Képzőművészeti Igazgatóság sülysápi raktárába szállították, ahol szerinte tévesen hol Aphrodité, hol pedig Vénusz és Ámor néven katalogizálták.

mindezt azért tudja, mert ezt a műalkotást 1989-ben még ő is látta. Bővebb információval szerinte a felszámolt raktárak egykori fenntartói szolgáltathatnak.

Az informátor több építésszel karöltve úgy látja, hogy Hauszmann Alajos egykori tetszetős építményét sokkal szívesebben látnák viszont a fővárosiak és a szépérzékűek, mint a helyére szánt külvárosi garázsra, műhelyre, illetve a szocializmus korszellemét szépen visszaadó lángost, palacsintát, fröccsöt, hekket és vietnámi papucsot árusító balatoni strandpavilonra hasonlító építményt.

Egy pálmaház romjai Miskolcon?

A márciusban publikált lehangoló látványképekből ismeretes, hogy a Várkapitányság megidézné a várkert egykori pálmaházát is, amelyet a Buzogány torony melletti kicsiny alapterületű Nyúlkertben építtetnének fel. Kiss András táj- és kertépítőmérnöknek ezzel az elképzeléssel az a legnagyobb gondja, hogy a

nyolc-kilenc méter magas kortinafal nyugati oldalába száműzött bumfordira és elnagyoltra sikerült vasszerkezetben elültetett nagy fényigényű növények - A VÁRFAL HOSSZÚ ÁRNYÉKA MIATT - csak a déli órákban jutnának majd először közvetlen napfényhez.

Állítása szerint a fény hiánya miatt az ide száműzni kívánt délszaki növények hamar elpusztulnak majd. Kiss András azt mondja, hogy ő ilyen szakmai dilettantizmust még sohasem látott. A pálmaházakat mindig dél felé kell tájolni. A folyamatos besugárzás elérése miatt a napházak gerincének mindig kelet-nyugati irányúnak kell lennie a Várkapitányság által támogatott észak-déli tengely helyett.

13 A miskolci szeméttelepen 2003-ban megtalált budai kis pálmaház maradványai. Galéria: Hitelesen is lehetne a budavári királyi kerteket rekonstruálni, ha a Várkapitányság is azt szeretné (Fotó: Sugár Péter / Műépítész Kft)

Az ifjabb Pecz Ármin tervezte 580 négyzetméteres alapterületű egykori nagy pálmaház a várpalota Ferdinánd-kapujához vezető lépcsősor nyugati oldalában állt. Az 1896-ban átadott üvegkomplexum tégla-acél szerkezetét a Schlick-vasgyár készítette. A 30 méter hosszú és 12 méter széles, kettős üvegezésű, teljesen domború üvegházban három darab egy köbméter űrtartalmú víztartály működött. Ezekből kettő az öntözővíz előmelegítésére, egy pedig a ház közepén levő medence aranyhalainak teleltetésére szolgált. A kavicsborítású növényasztal 1,10 méter széles volt.

Az íves vonalvezetésű nagy pálmaház nem semmisült meg a II. világháborúban. Bár a kommunista hatalom a kisebb méretű nyeregtetős társával együtt ezt a szerkezetet is be akarta olvasztani Ózdon, ám a Miskolci Kertészeti Vállalat 1948-ban mind a két nagy fesztávú rácsos fémszerkezetet megvette, majd fel is állította a Szentpéteri kapu 103. szám alatti egykori telephelyén. A két pálmaházat nem sokáig használták a borsodi megyeszékhelyen. A kertészet a szerkezeteket 1984-ben lángvágókkal felszeleteltette, majd kidobatta a város nádasréti szeméttelepére.

A rozsdás darabokat, pontosabban a budai kis pálmaház maradványait 2003-ban találta meg a hejőcsabai cementgyár mögötti hulladékudvarban Fedor Vilmos alpolgármester és Sugár Péter építész. Gondosan felmérték az öntöttvasból készült relikviákat.

A konstrukció darabjairól nemcsak alapos fotódokumentáció készült, hanem a Statika „M” Mérnöki Iroda Kft. segítségével, Kerényi László tervező és Samodai Péterné konstruktőr segítségével milliméter pontosan le is mérték a megmaradt szerkezetet, amelyről több felmérési rajz is készült.

Ekkor derült ki, hogy biztosan a budai királyi kert kisebb méretű pálmaházának darabjait találták meg, és nem az 1929-ben átadott, majd szintén a szocializmus regnálása alatt lebontott majláthi pálmaházat, amely a lillafüredi Palotaszálló és környezetét látta el délszaki növényekkel. Ez utóbbi építményt egyébként Révay Ferenc erdőmérnök tervezte.

13 A Miskolcon 2003-ban felállítani kívánt budai pálmaház. Sugár Péter rekonstrukciós tervei. Galéria: Hitelesen is lehetne a budavári királyi kerteket rekonstruálni, ha a Várkapitányság is azt szeretné (Fotó: Sugár Péter / Műépítész Kft)

A dokumentumok birtokában a Sugár Péter irányította Műépítész Kft. két rekonstrukciós tervet is elkészített, ám pár évvel később, valószínűleg anyagi okok miatt, a miskolci önkormányzat lemondott a pálmaház bármelyik verziójának ismételt felépítéséről, amelyet azóta is sok borsodi képviselő szeretne viszontlátni vagy a Népkertben, vagy az Erzsébet-fürdő tövében, vagy a tapolcai barlangfürdő mellett.

A húsz évvel ezelőtt megtalált leletek valószínűleg azóta elvesztek, de a tervdokumentációk megvannak. Ezek alapján a kisebbik pálmaház pontosan rekonstruálható.

Szakértők szerint a 2003-ban készült felmérési tervek és matematikai aránypárok alapján a nagyobbik, íves vonalvezetésű pálmaház is hitelesen visszaállítható lenne. Ugyanez vonatkozik a Hauszmann Alajos tervezte nyolcszögű Narancsházra is, amelynek korabeli terveit a Fővárosi Levéltárban őriznek.

A szerkesztőségünknek levelet író tucatnyi építész szerint a három vasszerkezetes építmény egykori helyszínei szintén pontosan megállapíthatók a korabeli térképek és tervrajzok alapján. Az, hogy ezek az építmények az egykori talajszinthez képest 1-4 méterrel lejjebb lennének ismét felállítva, az szinte lényegtelen, hiszen ezek a XIX. századi vasrácsos szerkezetek egyrészt eleve kicsi alapozással készültek, másrészt a most kivitelezés alatt álló Szent György téri József-palotánál sem találták meg a Korb Flóris-Giergl Kálmán tervezte épület alapjait, mégis szerkezetkész már ez a városi palota.

Sokan visszaállítanák a Díszlépcsőt is, a szobrok zöme megvan

Szintén sok mérnök és tájépítész jelezte, hogy érdemes lenne visszaállítani a déli kertek legnagyobb kuriózumát, a Várpalotát és a déli Testőrpalotát egykor összekötő díszlépcsőt. Ennek a díszes kővázákkal és lámpaburás kandeláberekkel tagolt látványosságnak a rekonstrukciója érdekében csak két ponton kellene áttörni a Gerő László régész elképzelései szerint 1951 és 1953 között visszaépített várfalakat, de a Zsigmond-kori 3,68 méter mély kaputoronyhoz szigorúan nem nyúlnának.

A lépcső két kiszélesedő fordulója pont a kacskaringós Sikló utcára esnek, így kompromisszumos megoldással a lépcsőkarokat alig kellene arrébb tolni. Ezzel a visszaépítéssel ismét visszaállna a középkortól fennálló, Hauszmann által újraépített szerves kapcsolat a Déli kert és a Várpalota között. A régi-új út/lépcső visszaépítésével a Nagy rondella szerepe is felértékelődne, amelyet akár egy újabb kiállítótérként is lehetne használni.

A levélíró építészek, urbanisták szerint ez a visszaépítés azért is kívánatos, mert a díszlépcső fordulóiban egykor elhelyezett műalkotások ma is megvannak.

Az egykori díszlépcső legalsó szintjén, a mai Kemal Atatürk sétaút vonalában egy terméskővel kirakott medence állt, amelynek a közepén a Nadájok kútja spriccelte a vizet. Ez a Pásztor János mintázta volutás talapzatú szobor eredetileg Klebelsberg Kunó kultuszminiszter ajándékaként 1930-ban került Szegedre, amelyet négy évvel később avattak fel a Városháza előtti szökőkút belső peremén.

13 A szegedi Széchenyi téren látható Nadájok kútja, amelynek másolata a budai királyi várkertben állt. Galéria: Hitelesen is lehetne a budavári királyi kerteket rekonstruálni, ha a Várkapitányság is azt szeretné (Fotó: Wikipédia)

A forrásokat őrző, a víz romboló erejét lecsillapító antik istennők a napfény városában az Építő Tisza elnevezést kapták. Vele szemben szintén ekkor avatták fel a Romboló Tisza című kútszobrot is, amely a delfinen lovagló Poszeidón tengeristent úgy ábrázolja, hogy Triton csigatrombitájával rombolásra buzdítja a világ összes tengerét és folyóját. Pásztor János Széchenyi téri munkái annyira hamar népszerűek lettek országszerte, hogy az akkori budai Várkapitányság rögtön kért a Nadájok kútjáról egy másolatot, amelyet a szóban forgó lépcső aljában állítottak fel. A szobor sikeresen túlélte a világháborút.

Felújítása után 1990-ben Székesfehérvárra került, ahol Balatoni sellők néven a Szabadságharcos út 49. szám alatt tekinthető meg. Ezek szerint a mintavétel két helyről is megoldható.

A lépcső középső kiszélesedésénél egy vaddisznóval harcoló vadászkutya, a legtetején pedig egy haldokló szarvast ábrázoló zsánerszobor állt. Strobl Alajos ezt a két műalkotásait eredetileg Mátyás király és Szép Ilonka keserédes szerelmét bemutató kompozíciója mellékalakjainak szánta. Bár a szobrász valamilyen ok miatt sohasem mintázta meg a tatai várkastély udvarára szánt Hunyadi és az erdei lányka kapcsolatát, ám az 1896-ben elkészült két mellékalak annyira megtetszett Habsburg József főhercegnek, hogy 1910-ben egy-egy másolatot kért a művésztől, amelyeket az ekkor megvásárolt

kistapolcsányi Keglevich-kastély kertjében helyeztetett el. Ezek a műalkotások ma is ott vannak.

Mivel a szlovákok is nagyra tartják a Liptóújváron született szobrászt, így művész születésének 150. évfordulója apropóján a vaddisznóval harcoló kutya újabb másolatát 2006-ban a liptószentmiklósi a Bohúň Galéria főbejárata előtt is felavatták. Nem árulunk el nagy titkot, hogy a Nadájok kútjához hasonlóan a budavári vaddisznó is túlélte az elmúlt évtizedeket. A szépen rekonstruált szobrot 2011-ben avatták fel a keszthelyi Vadászati Múzeum előcsarnokában.