Na, erre mondják, hogy ékszerváros: 72 ezer tonna gyémántból épült fel

Bár a bajorországi Nördlingent a középkori építészet mintavárosának tartják, a település műemlékei nem csak ezért értékesek.

A tüneményes középkori házai miatt is híres Nördlingen lakosai évszázadokon keresztül abban a hitben éltek, hogy városuk egy kihalt vulkán kráterében épült. Eugene Merle Shoemaker amerikai geológus azonban 1961-ben bebizonyította, hogy a település külalakját jelentősen meghatározó Ries-kráter valójában nem egy élettelen tűzhányó másfél kilométer átmérőjű egykori kürtője, hanem egy meteoritbecsapódás epicentruma.

A tudományos felismerés tartogatott még egy meglepetést.

Az Óváros összes lakóháza, harangtornya, vízimalma, kolostora, bástyákkal tagolt városfala, sőt még a vizesárok is gyémántokból épült fel, amelynek mennyiségét több mint 72 ezer tonnára becsülte a szakértő.

A hír hallatán – bár a német média rögtön kikiáltotta a húszezer lakosú Nördlingent a világ leggazdagabb városának, összes polgárát pedig milliomosnak – jött a kijózanodás: a valóság ennél jóval árnyaltabb és prózaibb.

Amikor 15 millió évvel ezelőtt a mai Bajorország területére becsapódott a cirka másodpercenként 20 kilométeres sebességgel haladó aszteroida, a hárommilliárd tonna súlyúnak becsült meteorit éppen egy gránitban, kvarcban és grafitban bővelkedő területet talált el.

Az ütközés során felszabadult hatalmas, mintegy 30 ezer Celsius-fokos hőmérséklet és a 60 GPa nyomás hatására a kőzet úgy olvadt meg, hogy abban több milliónyi üveg-, kristály- és gyémántszemcse képződött. A szaknyelven szuevitnek vagy szuevitbreccsának hívott kőzet könnyen faragható. Ebből az eróziót nehezen elviselő kőből építették fel a bajorok Nördlingen falait.

Gisela Pösges geológus, a helyi krátermúzeum igazgatóhelyettese szerint

nemcsak a városfalak és a több száz éves lakóházak épültek gyémántot is tartalmazó kövekből, azaz szuevitből, hanem a település közepén pompázó Szent György-templomunk is, amelyben körülbelül ötezer karátnyi gyémánt lelhető fel. Ezek a drágakövek annyira aprók, hogy szabad szemmel általában nem is láthatók. A lakóházakba beépített gyémántok mérete sohasem haladja meg a 0,3 millimétert. Mivel ezeknek a gyémántoknak nincsen gazdasági értékük, csak tudományos, így kereskedelmi célra nem használhatók fel. Ennek tükrében az eladósorba került otthonokat sem lehet csak azért többért árulni, mert falaikban két-háromezer karátnyi drágakő lelhető fel.