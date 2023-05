Ilyen volt a világ első Szűzhártya-temploma

James Graham egy nyerges fiaként 1745-ben született Skócia fővárosában, Edinburgh-ban. Mivel a Grassmarket negyedből származó fiú mindenáron doktor akart lenni, beiratkozott a helyi egyetem orvosi karára, ám az intézményt pár év múlva otthagyta, hogy saját patikát alapíthasson Doncasterben. Bár diplomája nem volt, mindenkinek azt híresztelte, hogy híres orvos. Ennek a lódításnak köszönhetően lett a felesége a vagyonos családból származó Mary Pickering, aki három gyermekkel ajándékozta meg.

A nyugtalan természetű Graham 1770-ben az Egyesült Államok utazott, hogy Philadelphiában elsajátítsa a szürkehályog-műtétek gyakorlatát és a szemprotézisek elkészítésének a módját. Benjamin Franklin politikus-polihisztor közeli barátja és munkatársa, Ebenezer Kinnersley angol tudós segítségével

itt ismerkedett meg az elektromosság alapelveivel, amelyet felhasznált az ekkor még fejlesztés alatt álló, termelékenységet elősegítő „Égi ágy” elnevezésű prototípusánál is.

Graham az amerikai forradalom kirobbanása előtt utazott vissza Európába. A kontinensen tett tanulmánykörútja után 1776-ban alapította meg a somerseti Bathban a kimondottan csak szexterápiával foglalkozó új életvezetési központját, ahol különösen bűzös gőzökkel, éterrel, mágneses és elektromos kezelésekkel gyógyította főleg női betegeit.

Mivel a majdnem doktori végzettségű kalandor maga mellé vette öccsét, a 21 éves, jóképűnek tartott William Graham itt ismerte meg az ország egyik hírességét, a 47 éves Catharine Macaulay történésznőt is, akit 1778. november 14-én vett el feleségül. Ez a jelentős korkülönbség miatt az asszony hírnevének drasztikus csorbulásához vezetett.

Egészségtemplom a migrén ellen, a több libidóért

Persze eközben Graham sem tétlenkedett. 1779-ben új mecénásra tett szert Georgiana Spencer filantróp grófnő személyében, akinek pénzéből egy év múlva úgy bővítette ki a londoni Adelphi Terrace 4. szám alatti otthonát, hogy az Egészségtemplomként is megállja a helyét. Az ide járó betegeket nemcsak elektromos és mágneses készülékekkel, illetve zeneterápiával gyógyította, hanem az ekkoriban pneumetikus terápiaként elterjedt vízgázzal is.

Graham szerint az összes emberi betegség forrása a kevés szerelmi munka.

A fizikai együttlétek növelése érdekében pácienseit nemcsak különféle pozitúrákra tanította meg részletes rajzok segítségével, hanem olyan általa kotyvasztott vágy- és libidófokozó bájitalokat, kígyóolajokat, testápolókat, tinktúrákat és tonikokat is rájuk sózott, mint az Elektromos éter vagy az Izgató éteri balzsam nevű löttyök.

Előadásai végén a kényelmes székekben helyet foglaló hallgatóságot mindig áramütéssel lepte meg az altestük környékén, amelyet a puffhoz erősített fémvezetők segítségével ért el. Graham szerint ez a kis bizsergés rögtön beindította a hipoaktív szexuálisvágy-zavarban szenvedő betegeinél azt a testi fellángolást, amely gyógyulásukhoz és végeredményképpen a sikeres fogantatáshoz vezetett. A doktor másik fontos tanítása az volt, hogy minden bujálkodás után azért kell a nemi szerveket hideg vízzel lemosni, mert így nem fog lecsökkenni a libidó és átalakulni migrénné.

Az egészséghez vezető kulcs Graham szerint tehát a rendszeres légyott, a higiénia és az enyhe elektrosokk volt.

Az edinburgh-i majdnem orvos nemcsak ügyes szexterapeuta, hanem kiváló marketinges is volt. Asszisztensei mindig gyönyörű, csábos és lengén felöltöztetett modellek voltak, akik görög istennőkként fogadták a vendégeket. A tehetősebb férfiakat – főleg az utódnemzésben érdekelt arisztokratákat – az országszerte körberajongott Lady Emma Hamilton szobalány-táncosnő-színésznő vezette körbe a pazarul berendezett szobákon. Ő Hébé istennőként próbálta bebizonyítani a merevedési gondokkal küzdő gazdag angol uraknál, hogy még nincs minden veszve.

Eközben James Graham azzal a módszerrel is gyarapította vállalkozása kasszáját, hogy heti rendszerességgel előadásokat tartott gyógyszerei hatásfokáról, amelyek mellé kinyomtatott házassági útmutatókat is adott. A füzetek Privát tanács címen kerültek forgalomba. Különc showman-ként őt tekinthetjük a szexipar első úttörőjének is. Az Egészségtemplom annyira sikeres lett pár év alatt Londonban, hogy Graham alakját számtalan szatirikus színdarabban, versben, nyomtatványban és újságcikkben is megörökítették.

A Szűzhártya-templom és az Égi ágy

James Graham 1781-ben nyitotta meg az Egészségtemplom ikertestvérét a londoni Pall Mall 80-82. szám alatti timpanonban végződő Schomberg házban. A nemes egyszerűséggel Szűzhártyára keresztelt templom szentélyében végre felavathatta a teherbeesést elősegítő, 1770 óta folyamatosan fejlesztgetett Égi ágyát is.

A garantált fogantatás elérésére a doktor első lépésként a 12x9 méter nagyságú franciaágy alá rengeteg afrodiziákumot szórt. Ilyen volt többek között a rózsalevél, a balzsam, a tengerifű és a levendula, de a korabeli beszámolók alapján számtalan olyan egzotikus olaj és mámorító illat is érezhető volt a szobában, amelyeket nem tudtak beazonosítani a résztvevők. A vállalkozó kedvű házaspárok hangulatának megteremtésére a falakra nemcsak „szemtelen” illusztrációkat függesztettek fel, hanem olyan nagy méretű tükröket is, ahol a bátor szerelmesek minden irányól láthatták egymást.

Az eddig leírtak alapján a konstrukció eddig nem nagy szám. Az Égi ágy azonban ennél jóval többet tudott. Például az optimális hatékonyság érdekében egy kallantyú segítségével a heverő bármikor bedönthető volt 45 fokos szögben. Maga a fekhely negyven darab vastag üvegoszlopon nyugodott. Ezekbe olyan tekercsekkel körbevett lágyvasakat helyeztek el, amelyek működtetésük közben elektromágneses teret hoztak létre. A fluxus előidézésére az ágy alatti altemplomban 3-4 ember tekerte folyamatosan a malomkereket, pontosabban generálta az áramot egy őrlőgéphez hasonlatos elektrosztatikus generátoron.

a fizikai dolgozók Mellett egy öt főből álló zenekar állt a karmester intésére várva, akik kezdetben halk hegedűszóval, a szerelmi munka csúcspontján pedig orgonasípokkal, trombitákkal és kürtökkel adták vissza a felettük hallható hangokat.

A szürreális látványt tovább fokozta, hogy az ágy fejtámlájánál a Szűzhártyát, a házasság istenét ünneplő mozgó óramű ketyegett. A háromszög formájú műalkotás felett ez a szöveg állt: „Legyetek termékenyek, szaporodjatok és töltsétek be a földet” – valószínűleg csak arra az esetre, ha a pár elveszítené a kedvét vagy a fókuszát. Ez utóbbi azonban teljesen kizárt volt, hiszen a „szent aktus” közben James Graham végig jelen volt.

A szexterapeuta nemcsak kukkolóként, mentorként és vezetőként vett részt ezeken az intim foglalkozásokon, hanem oktatóként is.

A mester ugyanis általában kétpercenként utasította az összegabalyodott résztvevőket, hogy mikor kell pozitúrát váltaniuk a sikeres gyermeknemzésért. Amikor nem a szerelem technikai kivitelezését taglalta és igazgatta, akkor az elektromos áramütések egészségügyi előnyeiről, a „mágneses folyadék” termékenységet, életvitalitást elősegítő hatásairól szónokolt. A szuperágy működése itt tekinthető meg.

Földfürdő, böjt és bukás

Miután Graham XVIII. századi szexklinikáit egyre kevesebb alkalommal keresték fel a nagy hatalmú londoni politikusok, a szexológus 1773-ban kénytelen volt bezárni Temze-parti templomait. A teljes csőd elkerülése érdekében visszavonult Edinburgh-ba, ahol megpróbált felállítani egy újabb Szűzhártya-templomot, ám a konzervatív magisztrátusok nem engedték meg neki sem a kivitelezést, sem szexuális felvilágosításról szóló propagandájának terjesztését. A majdnem doktor azzal vágott vissza, hogy kiadott egy olyan füzetet, amelyben elítélte a bírókat a szólásszabadság korlátozása miatt. Tettéért bírósági eljárást indítottak ellene, amelyet elveszített: 20 font pénzbírság befizetése után bebörtönözték.

Szabadulása után újabb egészségügyi reformba kezdett. A földfürdőzést kezdte népszerűsíteni, ami szerinte jót tesz a talajba nyakig eltemetett emberek agy- és hajhagyma-működésének. Az 1770-es évekre Graham mentális egészsége már annyira megromlott, hogy gyakran bebörtönözték. Egy alkalommal azért, mert anyaszült meztelenül kószált az utcán.

Fotó: Wikipédia Graham pácienseinek földfürdője

Az 1780-as évek közepén megalapította az Új Jeruzsálemi Egyházat, amelynek egyedüli tagja volt. Még mindig képtelen volt ellenállni a különös és kísérleti trükköknek, ezért hosszan tartó böjtnek vetette alá magát, hogy meghosszabbítsa az életét. Azt gyakorolta, hogy télen-nyáron meztelenül aludjon nyitott ablak mellett. Kísérlete nem jött össze, 49 évesen lesoványodva hunyt el – és remélhetőleg végre megtalálta saját mennyei ágyát. Testét az edinburgh-i Greyfriar’s Churchyardban temették el.

James Graham egész életében szorgosan publikálta gondolatait – a felvilágosodás korában még ünnepelték az alternatív gondolkodást, ezt váltotta a nyakmerevítős és prűd viktoriánus korszak. Bár írásos műveit a showman hűvös és eltúlzott narratívája jellemezte,

meglepően haladó és előremutató nézeteket fogalmazott meg olyan kérdésekben is, mint a rabszolgaság, a nők oktatása, a vegetáriánus étrend és a biztonságos szex. Gondolataival fényévekkel megelőzte kortársait, legyen az a zene, a művészet vagy az aromaterápia testi-lelki gyógyító erejébe vetett hit.

Lehet, hogy James Grahamet ostoba opportunistának tekintjük, de kétségtelen, hogy ő volt az, aki megalapozta a szexológiát és kötetlenné tette az intimitásról, a testi kapcsolatokról szóló közbeszédet.