Archív fotókat várnak a lakosságtól a budai várpalota felújításához

Figyelnének a részletekre

Az egykori uralkodói palota hamarosan visszakapja századfordulós homlokzatát és tetődíszeit, a belső tereinek egy része is korhűen születik újjá.

A pontos újratervezést az eredeti elképzelések mellett a korabeli fényképek tudják a leginkább támogatni, mert több esetben a mesterek kisebb-nagyobb módosításokkal valósították meg az elfogadott terveket.

Ezen apró, de lényeges eltérések kiküszöbölésére a tervezőcsapat szakemberei folyamatosan gyűjtik a még fellelhető képi anyagokat a Budavári Palota II. világháborút megelőző és az azt követő időszakából.

Fotó: Nemzeti Hauszmann Program / Facebook A Buffet-galéria látványterve

A tudományos igényű kutatás során eddig nem ismert képek is előkerültek már, az is előfordult, hogy hagyatékból bukkant elő egy-egy fontos részletet is tartalmazó fotó. Remélve, hogy a legnagyobb gyűjtemények képanyaga mellett magánszemélyeknél is lehetnek a tervezés szempontjából nélkülözhetetlen képek, felhívást tettek közzé.

Várnak minden olyan eredeti vagy digitalizált fényképet, illetve fotónegatívot, amely hasznos lehet a tervezőknek.

A felhívást a Nemzeti Hauszmann Program Facebook-oldalán tették közzé.