Egész Európa a Mol tettét bámulja

Ez kiváló visszaigazolása annak, hogy valami jó dolgot hoztunk létre – mondta Ratatics Péter, a vállalatcsoport fogyasztói szolgáltatásokért felelős ügyvezető igazgatója a Mol Campus bejárásán azzal összefüggésben, hogy az épület elnyerte a FIABCI World Prix d’Excellence ingatlanfejlesztői díját.

Magyarország legnagyobb vállalata másfél éve költözött a Mol Campusba, ami összesen 2500 munkavállaló befogadására alkalmas. A torony fenntarthatósági kritériumokban is sorra nyeri el a díjakat. Ratatics Péter külön kiemelte, a Campus megálmodásakor „az összes elképzelésünk és szándékunk arra irányult, hogy minőségileg – beszéljünk akár a felhasznált anyagokról vagy a külső megjelenésről – tökéletes legyen”.

A Mol elérte célját

Az új székház az innováció és a vállalat transzformációs folyamatának megtestesítője, Budapest, illetve a régió egyik leginnovatívabb, legzöldebb irodaháza, amit teljesen a munkavállalói élethez mérten alakítottak ki. „A regionális irodapiacon egy új sztenderdet jelent az épület” – összegezte az ügyvezető alelnök.

Ratatics Péter azt is kiemelte, hogy hetente keresik meg őket régiós cégek, hiszen referenciapontként tekintenek a Campusra, ami irányt mutat az új irodaházak tervezésekor.

a tervezők és építtetők szándéka valósággá vált: a campus a magyar gyökerű regionális nagyvállalat központja, egyben szimbólum.

Új vállalati kultúrát, a jövő iránti nyitottságot, a közösség és a környezet iránti felelősséget jeleníti meg. „A kollégák ezt díjazzák, szeretnek itt lenni. Az épület egy szimbólum: tökéletesen demonstrálja a Mol régiós szerepét, illetve jövőjét” – így az Indexnek Ratatics Péter.

A Mol Campus illeszkedik a Kopaszi-gát látképébe, a fenntartható, okos megoldásaival kívül-belül a főváros egyik ikonikus épülete lett. Az irodaház energiatakarékossági és környezettudatossági szempontból a legmagasabb szintet képviseli, amit a BREEAM és LEED Excellent fokozatok megszerzése is alátámaszt.

Ezt a két fokozatot egyszerre még egy irodaház sem nyerte el Magyarországon.

A Campust körüljárva mindenhol óriási, napfénnyel átitatott tér fogadja az embereket. A munkavállalók szabadon választhatnak munkaállomásokat, amelyek között megtalálhatók például a teljes mértékben hangszigetelt fókuszszobák, amelyek egyenesen dzsungelre emlékeztető területek. Utóbbit szeretik a legjobban a munkavállalók. Külön érdekesség, hogy játékhelyiségek is vannak, ahol a dolgozók többek között különböző játékkonzolok közül válogathatnak a szabadidejükben.

Az épületben természetesen található Fresh Corner, ugyanakkor további meglepő szolgáltatások is szabadon elérhetőek. A látogatóközpontba panorámalift visz fel a 120 méter magasan található SkyDeck kilátóteraszra, de van fodrászat, varroda, baba-mama szoba és több étterem is. Egyébként az épületnek van saját tűzoltója is.

Külön érdekesség, hogy elérhető a SkyDeck alkalmazás a Mol Campus kilátóterasz látogatói számára. Az applikáció segítségével a kilátóteraszról elénk táruló panorámát egy kiterjesztettvalóság-alapú virtuális tartalommal egészítik ki. Így láthatjuk egy térképre vetítve, hogy a lábunk előtt heverő Budapesten pontosan mi hol található.

Elképesztő adottságok

A 28 emeletes, 86 ezer négyzetméteres épület műszaki tartalma külön is kiemelkedő. A vállalat összesen 10 épületből költözött a Campusba. A felszerelt napelemek az épület teljes energiafelhasználásának 5 százalékát adja.

A homlokzat üvegfelületei révén a belső világítást nagyrészt napfény biztosítja, a munkaállomások 86 százalékát természetes fény világítja be.

Ez nemcsak energiatakarékos megoldás, de javítja a munkakörülményeket is. A zöld terek a központi átriumtól egészen a tetőteraszig keresztülszövik az épületet, így hozva közelebb a természetet a munkahelyhez. A biodiverzitás fenntartását többek között madáretetők, denevérodúk, rovarhotelek kihelyezésével biztosították a kivitelezők.

Az éves használativíz-fogyasztásnak nagyjából 20-25 százalékát nyeri vissza az épület öblítővíz formájában. Ebből is jól látható, az energiafelhasználás újragondolása már a tervezés alatt kiemelten fontos volt. Az épület energetikai hatékonyságát mesterségesintelligencia-alapú épületfelügyeleti rendszer támogatja.

A talajszondás hőszivattyús rendszer az éves hűtési energiaigény nagyjából 40, az éves fűtési energiaigény közel 42 százalékát tudja biztosítani.

A párizsi székhelyű, 1951-ben alapított FIABCI – Nemzetközi Ingatlanszövetség – a világ vezető ingatlanipari szervezete – pályázatán mindkét kategóriában (fenntarthatóság és irodaépület) első helyen végzett az új irodaház.

Ez azt jelenti, hogy a világon tavaly elkészült irodaépületek közül a Mol Campust sorolták az első helyre: a 143 méteres épület a fenntartható megoldásait tekintve is globálisan a legjobbnak bizonyult.

