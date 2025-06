Van egy hely Budapesten, ahol másfél évszázada megállt az idő

A józsefvárosi Teleki tér egyfajta örök darab, ahol, úgy tűnik, másfél évszázada megállt az idő. Ugyanakkor a sokak számára kellemetlennek ható tér egy évtizeddel ezelőtt a helyi közösség aktív bevonásának köszönhetően sikeresen újult meg.

„És kik élnek itt? Árusok, társszerzők, nyugdíjasok, könyvügynökök, viceházmesterek, társbérlők, pincérek, csaposok, zenész cigányok, fagylaltosok, verklisek. Itt mindent közösen csinálnak, ezek nem akarnak, nem szeretnek, nem tudnak egyedül lenni, lejárnak az agorára, ami nem más, mint a házak ecetfás udvara, a Teleki tér, a Mátyás tér, a Népszínház utca. Közterek és közutak, közlakások és közétkezdék, közélet és közhalál. Mándy Budapestjén nincs magánélet. (...) Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok a pesti szegények, mert övék a Teleki tér.”

Így idézi meg Vörös István a Holmi irodalmi folyóirat hasábjain Mándy Iván Budapestjét és annak egyik kiemelt helyszínét, a józsefvárosi Teleki teret. A már húsz éve elhunyt Mándy számos jól ismert gyermekkönyv és forgatókönyv szerzője, Budapest egyik meghatározó krónikása is volt. Munkáinak középpontjában közvetlen környezete, a Teleki és Mátyás tér kisemberei állnak.

Ezerarcú városrész

Talán kevés sokszínűbb, ezerarcúbb városrésze van Budapestnek, mint a sokszor megvetett, ellenben mások által nagyon kedvelt Józsefváros. Ennek egyik ütőere, ha úgy tetszik, főutcája a Népszínház utca (története szintén megérdemelne egy hosszabb kitekintést), amely a nagy forgalmú Blaha Lujza térről indulva a szintén pezsgő, de inkább már a sajátos mikrokozmoszában létező Teleki László térbe torkollik.

Abba a térbe, amely nem megjelenése, bája miatt bír vonzerővel, hanem magával a létezésével.

Mert kétségtelen, hogy vonzereje van, olyan módon, amit leginkább csak a helybéliek, az ott és a környéken élők érthetnek, élhetnek meg. A külső szem számára megmarad egy furcsa, átláthatatlan, akár kellemetlen térségként, amelynek felfedezésére nem biztos, hogy lelkesen ülünk villamosra.

Persze felfedezték helyettünk már sokan mások, Mándytól kezdve Tersánszky Józsi Jenőn keresztül Bereményi Gézáig; olvashatunk az életéről, megelevenedik előttünk a filmvásznon – Bereményi nagy sikerű Eldorádója pompás történelmi tablót fest a második világháború utáni Teleki térről és társadalmáról. Azt gondolhatnánk, hogy ezáltal mi is megismerhettük a teret, a főváros ezen különleges szegletét, ahol többek között a zsidó és a cigány kultúra is találkozik, majd alakul tovább „multikultivá”, amihez jó alapot adott a bő másfél évszázadra visszatekintő, állandósult kereskedelmi élet.

Piac és gázgyár

A 18–19. század fordulóján az egyre szűkülő Pest fejlődéséhez lebontották a várost körbeölelő falakat, valamint az azon kialakított kapukat és bástyákat, ennek révén megindult a korábban kültelki térségek dinamikus átalakulása. A mai Rottenbiller utca–Fiumei út vonalában alakult ki az az új vámvonal, amely átvette a korábbi városfalak árumegállító szerepét, körülötte pedig nagy területigényű kereskedelmi térségek alakultak ki, mint amilyenek jellemzően a gabona- és állatvásárok, a városárok túloldalán pedig az új Köztemető (a mai Fiumei úti sírkert).

Ahogy néhány évvel ezelőtt a ma is igen méretes II. János Pál pápa tér apropóján is megemlékeztünk róla, a helyszín a 18. század vége óta mindig is a kereskedelem tere volt: Heu Markt (Széna piac); Bauer Markt (Paraszt piac); Markt Platz (Piactér), illetve Lóvásár névvel szerepelt a korabeli térképeken. A piac mellett a város gázlámpáihoz energiát szolgáltató első gázgyár is itt létesült. Az ennek okán ideköltözött munkások a 19. század végén elsőként tömörültek önszerveződő egyletekbe.

A 19. század második felében a korábbi városfalon túli területeken, az akkor kialakult Erzsébet-, József- és Ferencváros külső, a vámvonalhoz közeli körzeteiben intenzív bérlakásépítési hullám indult, amellyel az egyre növekvő város lakhatási gondjait igyekeztek enyhíteni. A lakásépítés az igényeket szinte sosem tudta maradéktalanul kielégíteni, sok esetben

túlárazott és túlzsúfolttá váló lakások létesültek.

S noha jól szabályozott rendben alakultak ki az utcák és a háztömbök, a térséget mégis a zsúfoltság és a szűkösség jellemezte. A Széna piac kialakulását nem sokkal követte a nála kisebb Viehmarkt (állatvásár, majd Baromvásár tér), a későbbi Teleky, majd Teleki László tér kijelölése.

Megérkezik a vasút

Ebbe a szűkös rendszerbe vezették be először a vasúti, majd a városi közlekedés vonalait, ami korábban nem ismert mértékű mobilitást teremtett, ezzel is növelve a szűkösség érzetét, amelyről a budai nyugalmat kedvelő Jókai Mór is aggódó szavakkal írt a századfordulón. A vásárterek tőszomszédságában építette fel a Magyar Északi Vasúttársaság a pesti indóházát 1867-ben, amelyet a társaság csődje miatt egy évvel később már a Magyar Királyi Államvasutak üzemeltetett.

Az újonnan megalakult állami vasúttársaság az első pesti indóházát azonban hamar kinőtte, szükséges volt egy lényegesen nagyobb kapacitású vasútállomás, egy méltó pesti pályaudvar megépítése. Ahogy az Építészfórum aBaross térrel foglalkozó korábbi cikkében – amelyben részletesen bemutatta a mai Keleti pályaudvar kiépítésének előtörténetét – már említette, az első elképzelések szerint az akkori Losonci (később Józsefvárosi) pályaudvarra érkező vágányokat nagyjából a Teleki tér és Népszínház utca vonalában az akkoriban kiépülő Nagykörút vonaláig vezették volna, ahogy a konkurens Osztrák Vasúttársaság tette a megszülető Nyugati pályaudvar esetében.

A térség azonban addigra már jelentősen beépült, igen sok problémát és túlzott anyagi terhet jelentett volna a már kialakított telkek és épületek kisajátítása, a szűkös utcarendszerbe pedig csak magasvezetésű vasútvonalat lehetett volna elhelyezni, ami szintén jelentős költségnövelő tényező lett volna. Épp ezért tettek le erről a nyomvonalról, és jelölték ki a mai Keleti helyét az oda befutó, a Köztemetőt megkerülő, szabadon kiépíthető bekötő vágányokkal.

Pompás bérpaloták és a szegénység kapuja

A vasúttal szinte egy időben jelent meg a ló-, majd a gőzvasút, amelyeket a 19. század utolsó évtizedében felváltott a villamos. A környék vágányhálózata egyre sűrűsödött, majd a Dobozi utca és a mai Fiumei út közötti keskeny telken a Budapesti Villamos Városi Vasút (BVVV) a Siemens & Halske céggel modern kocsiszínt építtetett. Ekkor a Teleki teret is két háromszögletű részre osztotta az azon keresztülvezetett, a Szent Rókus Kórháztól Kőbánya felé haladó villamos vonala. A szomszédos Orczy tér pedig a pesti oldal fontos villamoscsomópontja lett.

A belváros felől érkező, 1874-től Népszínház utcának nevezett útvonal a 20. század első évtizedeiben teljesen átalakult: a környék vásárosait kiszolgáló fogadókat és szakműhelyeket kávézók és éttermek váltották fel, majd miután a nagypolgárság is felfedezte magának, a korszak legjelentősebb építészeivel terveztettek ide pompás, a kor legújabb építészeti irányzatait felvonultató bérpalotákat.

Ezzel szemben az út végét jelölő korábbi Baromvásár, majd 1874-től már Teleki László, nem sokkal korábban elhunyt politikus, író nevét felvevő tér a „szegénység kapuját” jelentette. A téren 1897-ig tartottak állatvásárokat, majd a helyét használtcikk-piac (Zsibvásár tér) váltotta fel. Az 1950-ig működő piac,

közkedvelt nevén a Tangó igen népszerű intézmény volt a város életében,

és a korábbihoz képest más jellegű kereskedőket és közönséget is vonzott. A környező bérházakba egyre több zsidó kereskedő költözött a családjával, majd a századfordulótól sorra nyíltak a zsidóság különböző ágait kiszolgáló imahelyek. Ezekből mára csak a Teleki tér 22. számú bérház udvarából nyíló,

haszid alapítású stiebel, azaz szefárd rítusú ortodox imaház maradt fent, amely a maga jellegében az egyetlen az országban.

A használtcikk-kereskedelem szempontjából pozitív, a tér élete szempontjából azonban negatív következményekkel jártak az 1920-as évek végétől bekövetkező gazdasági válságok. Az állandóan élénk kereskedés mellett megjelentek az alkalmi munkát kereső, többnyire kétkezi munkások, akik itt juthattak napi megbízásokhoz.

A „kubikusbörze” helyszíne talán nem véletlen a közeli két pályaudvar (Józsefváros 1884 és 1936 között ugyan nem fogadott utasokat, ugyanakkor nagyszámú kétkezi munkásra volt szükség a tehervagonok pakolásához) és a Kőbányai út körül kialakuló ipari negyed miatt. Az alkalmi munkára várókat 1939-ben eltelepítették a térről, ők később a Haller téren, majd az 1980-as évektől a Moszkva (mai Széll Kálmán) téren bukkantak fel. A térségben megjelent a prostitúció is, amely az alvilági figurákat – zsebeseket, tolvajokat, feketézőket és valutázókat – is vonzotta.

Az itt élő nagyarányú zsidó lakosság sorsát szinte teljesen megpecsételte a vészkorszak; a holokauszt után kevesen kerültek vissza eredeti bérlakásukba, kevesen folytathatták korábbi életüket. Több, a deportálás során meggyilkolt, korábban itt élő ember, család emlékét a környező utcák házai előtt elhelyezett

botlatókövek őrzik.

A kereskedés lehetőségei is megváltoztak: a háború utolsó és a kommunista rezsimváltás első éveiben a „zavarosban való halászás”, a hiányból erényt kovácsoló, nemegyszer feketéző vagy zugkereskedők valóban egyfajta „eldorádóvá”, aranybányává változtatták a teret.

Az utolsó parkőr

A használtcikk-piacot 1950-ben bezárták, helyére részben élelmiszerpiac települt. A zsibárusvilág megszüntetésével, a bódék elbontásával a tér északi felét parkosították, amely az 1970-es évek végéig szolgálta a közösség életét. Ennek azonban az elmondások alapján véget vetett az utolsó parkőr távozása:

a felügyelet nélkül maradt térséget hamar birtokukba vették a társadalom szélére szorult emberek.

Maga a Népszínház utca is jelentősen megváltozott az 1950-es évektől, az itt kialakult társadalmi keveredést pedig tovább színesítették a rendszerváltás után itt megnyílt nemzetközi kereskedések, „egzotikus” üzletek, amelyek a világ minden tájáról ideérkező portékát kínálnak.

Ugyanakkor a környék társadalmi problémáktól sem volt mentes, amit felismert Józsefváros önkormányzata is, ezért indította el 2005-ben a Magdolna-negyed szociális városrehabilitációs programját, amelyet később az Orczy térre is kiterjesztett. A program részleteit a Rév8 Rt. dolgozta ki, s ebben az építészek és szakértők a participatív szemléletű térátalakításokat helyezték előtérbe.

A Teleki tér újrafogalmazásánál törekedtek arra, hogy a teret ismerők, használók, az ott élők ne csak a vágyaikat fogalmazhassák meg, hanem a „valós közreműködésen alapuló közös tervezés volt a cél”. A tér fokozatos átalakulásával három jól elkülöníthető és funkcionalitásában is saját életet élő térség jött létre, igaz, ezekből az egyik valójában nem része a Teleki térnek, de szorosan kapcsolódik hozzá. A teret átlósan szeli keresztül a villamosvonal és a Népszínház utca kifutása, ami szétválasztja a térség mindennapi életét is.

A déli oldal háromszögében az 1950-es évektől üzemelt az élelmiszerpiac, amelyet ugyan az 1980-as években bizonyos mértékben megújítottak, de az ezredfordulóra mind építészetileg, mind műszakilag elavulttá vált. Az önkormányzat döntése nyomán, számos vitát követően, 2011 után fogtak bele az új kereskedelmi terek kialakításának előkészítésébe, a konkrét terveket pedig 2013-ban készítette el Alföldi György (Rév8 Zrt.) és csapata. Egy évvel később, a tér egyéb elemeinek átalakulásával egy időben készült el a piac rekonstrukciója, amelynek során a régi bódékat egy új, fedett árusítótér váltotta fel, s ehhez kapcsolódva helyett kapott egy Lidl élelmiszer-áruház is.

Magdolna-program

Az új piaccal átellenes, északi oldalon a helyi közösség aktív bevonásával készült el a korábban elhanyagolt park megújítása, amelynek előkészítési folyamatával az Építészfórum is élénken foglalkozott. A Tihanyi Dominika (Újirány Csoport) vezette közösségi tervezőmunka során kialakult teret később a használók sokkal inkább magukénak érezték. Ahogy az Építészfórumon Bardóczi Sándor megfogalmazta, a térnek az átadás után fél évvel „már régen szét kellett volna esnie. Nem tette”. A kialakított teret 2015-ben tájépítészeti díjjal jutalmazták.

A Teleki tér sarkához kapcsolódó, villamosvágányokkal minden irányban körbeölelt, korábban elhanyagolt térségben szintén a Magdolna-program keretében valósult meg egy olyan park, amely a térképzésen túl komoly szerepet vállal a térség társadalmi rehabilitációjában is. A Roeleveld-Sikkes Architects tervezte (a határoló Fiumei út és Dobozi utca kezdőbetűiből összerakott) FiDo park egy jó kialakítású, időtálló anyagokból elkészült, főleg különböző sportok űzésére alkalmas térség, amely – kiegészülve a pályák alatt kialakított fedett épülettel – a környék fiataljai számára nyújt hasznos kikapcsolódási lehetőséget, találkozási helyet.

A Teleki tér az elmúlt évtizedben is élte pezsgő életét, és a mai napig bizonyítja, hogy a részvételiségen alapuló folyamat nagyrészt meghozta gyümölcsét: a tervezésbe és a kialakításba bevont helyi közösség pozitívan viszonyul megújult környezetéhez, és a sajátjának érezve vigyáz rá. A tér maga is formálja közösségét, a tervezés folyamata pedig az építészek számára is olyan tanulságokkal szolgálhatott, amelyeket akár későbbi munkáikban is hasznosíthatnak.

A szerző az Építészfórum munkatársa.

