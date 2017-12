A TV2 vitte Kevint, az RTL a Jégvarázst

Van karácsony Kevin nélkül, csak nem nálunk - írta nekünk büszkén a TV2 december 14-én, hogy bejelentse: idén karácsonykor ők vetítik mindenki kedvenc karácsonyi filmjét, a Reszkessetek betőröket.

A sajtóközlemény címében arra utaltak, hogy az elmúlt években az RTL nemcsak rongyosra játszotta Kevin kalandjait, de még külön image szpotokat is gyártott, Nincs karácsony Kevin nélkül címmel, amiben Kolosi Pétert, a csatorna vezérigazgatóját is elrabolják a betörők. Mindez tavaly volt, idén a Reszkessetek, betörők! a TV2-höz került, aki 24-én és 25-én is leadják a filmet, így akik tényleg nem tudnak Kevin nélkül élni karácsonykor, azoknak 21:15-kor kell a TV2-re kapcsolni. (Előtte pedig, 18:50-től a Sztárban sztár meg egy kicsinek lesz egy karácsonyi különkiadása.)

Akik viszont Kevin nélkül szeretnék tölteni a karácsonyt, rengeteg karácsonyi klasszikus közül választhatnak. A Mozi+ már 23-án belevágott a karácsonyi lecsóba, és ott már szombaton leadták a Die Hard első részét, így szenteste a második részbe lehet bekapcsolódni (Mozi+, Die Hard 2, 21:00).

Az ATV is leporolta a pincében a karácsonyi klasszikusok-feliratú dobozt, és egy ilyen mesterhármassal megy neki a szentestének:

Beethoven, 20:10

A szerelem hullámhosszán, (Sleepless in Seattle) 21:40

Büszkeség és balítélet, 23:35

A Viasat3 is hasonló műsorszerkesztés mentén két másik szívmelengető filmet választott: 18:30-kor Julia Roberts és Hugh Grant talál egymásra a Sztárom a párom-ban, 21:00-kor pedig Cameron Diaz indul karácsonyozni a Holiday-ben.

A közszolgálati csatornák is igyekeznek biztosra menni: a Duna TV már 14:25-kor belevág a Sissy-sorozatba, aztán 20:35-kor pedig a Legyetek jók, ha tudtok indul a Kevin-elleni szélmalomharcban. Az m3 egy szerény Pál utcai fiúk-ismétléssel tud hozzájárulni a karácsonyhoz 21:20-kor.

Az egyébként érdekes, hogy a nagy “ki tud nagyobb karácsonyi klasszikust előbányászni?” licitbe az RTL Klub egyáltalán nem szállt be: ők Kevin ellen egy kedves, de azért híresnek és klasszikusnak semmiképp sem mondható filmet adnak, az Ilyen az életet (Life as we know it, 20:35, RTL klub) , ez az a Katherine Heigl-film, amiben meghalnak a szülők, és neki egy kisbabát kell felnevelnie egy vadidegen pasival (Josh Duhamel) közösen.

Az RTL inkább a délutánt tolta meg: nemcsak az Agymanókat (13:50), de a Jégvarázst (15:40) is leadják, sőt, azt a Jégvarázs-kisfilmet, amit jelenleg is játszanak a mozik a Coco-kísérőfilmjeként (Olaf karácsonyi kalandja, 17:25).

Aki pedig valami egyáltalán nem karácsonyira vágyik, csak egy filmre, amit kívülről tud idézni egy tetszőlegesen megválasztott szerettével közösen, annak még mindig ott van Az ördög Pradát visel (21:00, Prime) vagy 21:30-kor a Zsivány egyes, az HBO-n.

Aki pedig még távolról sem akar karácsonyi hangulatba kerülni, 1:25-kor nézze meg Sopsits Árpád rém nyomasztó sorozatgyilkosos filmjét, A martfűi rémet az HBO-n, nekünk ez volt a kedvenc magyar filmünk 2016-ban!