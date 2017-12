Be kéne tiltani ezt az egész napot

December 29-e, péntek. Ennek a napnak semmi értelme. Harmadik napja tesz úgy a főnök, mintha lenne bármi értelme dolgozni a két ünnep között, harmadik napja teszel úgy, mintha dolgoznál, és kezd már fárasztó lenni. Holnap már úgysem kell, csak ezt a napot kéne valahogy még észrevétlenül átaludni az íróasztal mellett. Vagy ki tudja már, hányadik napja kell hallgatni otthon a gyerek legújabb miaszarját, amiért egész évben hisztizett, és ami elsőre is idegesítő volt egy kicsit, de hetvenkét óra után legszívesebben elárulnád, hogy se Jézuska, se télapó nincsen, ha még egyszer meghallod a hangját. Egyáltalán minek kellett ez a három sehova nem illeszkedő nap a két ünnep közé.

Hát pont ilyen a tévék kínálata is ezen a napon: szar.

Gyakorlatilag kétféle filmet találni egész nap: állatos marhaságot, vagy folytatásokat. Vagy állatos marhaságok folytatásait. Mondjuk ha a gyerek az előző napokban megnézte az első részt, akkor biztos értékelni fogja a Hupikék törpikék második részét tizenegykor a TV2-n, csak neked kell valahogy a lakás olyan helyére manőverezned magadat, hogy a filmet semmiképp se halld, de ha félrenyeli a gyerek a tökszáraz, porló cukormázú mézeskalács-angyalka utolsóként behabzsolt szárnyacskáját, akkor azt azért észrevedd. A TV2-nek egyébként is hálás lehetsz: ha kiugrasztja a rosseb az ágyból, anélkül megnézheti a gyerek hat huszonötkor az Én, Pán Pétert, hogy téged is felrugdosson. Az ráadásul nem is olyan rossz film, legalábbis a nap más filmjeihez képest.

Az RTL-en a kicsit később, de a cukortúladagolástól még mindig pofátlanul korán kelő kölyköket az André, a fókával lehet elhallgattatni, amiről fogalmam sincs, micsoda, de van benne fóka és még ezernyi más állat, szóval a célnak biztosan megfelel, bár sajnos nem az a George Miller rendezte, aki a Mad Max-filmeket, hanem egy másik. Pedig állatokban egyébként ő is nagyon otthon van: a Mad Max mellett olyan örökbecsűket rendezett, mint a Babe, a bátor kismalac vagy a Táncoló talpak. És ezzel persze belopta magát az ünnepi kínálatba is: a Táncoló talpak volt az, ami huszonötödikén és huszonhatodikán is idegesítően kihallatszott a gyerekszobai tévéből, ma viszont reggel nyolc húszkor jön a Babe 2 – Kismalac a nagyvárosban a Filmcafén. A Mad Maxet bezzeg nem játsszák a rohadékok, hiába van belőle négy is. (A Babe 2-t az ünnepek alatt négyszer is. Hova lett az első rész?)

Este aztán mindkét nagy csatorna azon dolgozik, hogy hogyan csesszen ki veled minél jobban. Ha végigszenvedted az ertéelen A gondozoo-t hét tíztől, akkor pont lekésed Az utazó elejét, nyolc tíztől a vajnakettőn, pedig ha nem tolták volna tele reklámokkal az egészet, pont véget ért volna időben. Pedig egyébként csodálatos, hogy két ilyen film megy majdnem egyszerre. A kettőnek együtt (Az utazoo) van 34 százaléka a filmkritikákat egyesítő Rotten Tomatoeson, ami már önmagában egy istentelen szar filmet jelentene, de ezt ugye még el is kell osztani kettővel. A gondozoo-ban egy szerencsétlen idióta úgy akar megtanulni csajozni, hogy az állatkert beszélő állataitól kér tanácsot, próbáként pedig egy gorillával jár lassú táncot, Az utazóban meg hiába van Johnny Depp és Angelina Jolie, egyetlen nagydíjra lenne esélye: a világ legunalmasabb filmjének járóra. És még állat sincs benne, csak a tévé előtt az, aki mégis megnézi.

De ezek legalább nem folytatások, mint egész nap kábé minden más. Piedone Hongkonban (TV2, 13:15), Johnny English újratöltve (TV2, 15:50), Millennium 3. – A kártyavár összedől (22:55, RTL Klub), Talpig zűrben 2. (Viasat3, 12:50-kor, de nem baj, ha akkor ebédelnél, a kedvedért éjjel fél háromkor leadják újra, mondjuk mit várjunk egy csatornától, aminek már a neve is olyan, mint valami rossznak a harmadik része), Vissza a jövőbe 2. (Viasat3, 14:45, de ezt mostanra már láttad, mert ez a negyedik alkalom a héten, hogy ezt a részt vetíti a csatorna), A csodálatos Pókember 2. (Viasat3, 23:50), Madagaszkár 3. (Super TV2, 17:55), ami ráadásul kettőt ér, mert nemcsak folytatás, de állatos is.

Akták A legjobb társasjátékok Társasjátékokkal játszani felnőttként is az egyik legszórakoztatóbb dolog. Az Index segít eligazodni a legjobb játékok között.

Komolyan azt mondod, hogy ezek után is van kedved tévét nézni? Hallottál már a DVD-ről, a BluRayről, az online streamingről? Az olvasásról, a társasjátékozásról? Nyitva van az Állatkert, nyitva van a jégpálya, mondjuk ennél a kínálatnál az is jobb, ha kimész a Margitszigetre családostul, és addig bámulod az egyik fát, amíg fel nem tűnik rajta egy mókus, hogy utána átülj a következő bokrot szuggerálni.

Egyik sem elég jó ötlet? Akkor azért van még pár vállalhatóbb választás. A TV2-n hat ötvenkor lemegy a Hotel Transylvania, erre be lehet ülni a gyerek mellé, állítólag annak is van mindenféle haszna, ha együtt a család, hátha tényleg jól mondta a családterapeuta a múltkor. A Viasaton kilenckor a Felkoppintva megy, ami legalább Judd Apatow, aki egy Gondozoo után rögtön őrült nagy gurunak tűnik, a Super TV2-n pedig az altatási idő után három italnyival lemegy Az Álmosvölgy legendája, tudod, a levágott fejű lovassal meg mindennel, tizenegy ötvenkor. Tim Burton akkoriban még tényleg elég nagy guru volt, bár nem biztos, hogy ezt pont az Álmosvölgy miatt is észre lehet venni. Bár lehet, hogy az Én, Pán Péter és Az utazó miatt ekkor már nem bírod ki üvöltés nélkül, ha még egyszer szembejön Johnny Depp a képernyőn, arra meg felébrednek a gyerekek, és kész a baj.

Hidd el, hogy mire ezek után lefekszel, úgy fogod érezni, mégsem lett volna olyan hülye ötlet az a társasjátékos meg az a margitszigetes. Most már késő, de január elsejével még lemondhatod a tévé-előfizetésedet.

(Borítókép: Én, Pán Péter)