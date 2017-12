Bud Spencerbe fullad ez a szilveszter

Én még emlékszem arra az korszakra, amikor az ország azon fele, amelyik vagy kifizette az HBO-ért járó plusz lóvét, vagy volt valami haverja a kábelszolgáltatónál és lett neki buherált mozicsatornája (és akkor a tévé és a kábel közé iktatott csalókonverter nevű űberbuher dobozról még nem is beszéltük) éjfélkor nem kabarét nézett, hanem az HBO-n a meglepetésfilmet. Mert volt olyan, hogy meglepetésfilm, valami olyan hollywoodi blockbuster, ami a moziban nem túl régen aratott, és más tévé még nem csapott le rá, ha nem csal az emlékezetem, a Titanic is ilyen volt, de tán az Avatar is. Szóval akkor még élmény volt a televíziózás, esemény a szilveszter, míg ma a futószalag bedarálta ezt is.

Egy dolog bezzeg nem változik immáron vagy 30 éve: a Sas-kabaré, a műsor, amivel az azt adó tévécsatorna (évek óta az atv) nyerni szokta a szilveszteri nézettségi verseny egyik részét, mert nálunk a mai napig él a "buli=sasjóska" tétel, és ha háttérben is, de megy az az iszonyat, amit egyesek képesek kabarénak nevezni. Idén is így lesz, 22:40-től a Mikroszkóp 50 kezdi egyelni az agyunkat, éjfélkor Himnusz, Áder-beszéd, majd Szilveszteri Sas Maraton, jó szórakozást hozzá. Igen, kicsit előreszaladtunk, és akkor maradjunk is az éjfél környéki műsoroknál egyelőre, és majd tarantinósan ugrálunk az idősíkok közt a következő bekezdésekben.

Szóval a TV2 Anthony Hopkins-estét tart évbúcsúztatás örve alatt, különösebb logika és rendező elv nélkül, hiszen 21:55-kor kezdik a Törés című thrillerrel 2007-ből, amiben Hopkinst megcsalja a fiatal neje, és ebből baj lesz. (Ezt az embert többször megcsalta már a fiatal neje a moziban, lehet váltani kéne, csak mondom.) A kötelező éjféli körök után a 2010-es Hannibal jön, amiben a jó öreg Lecter mester, és most SPOILER, már nincs sitten, hanem Firenzében eszi azt, aki nem szimpatikus neki vagy csak faragatlan alak. Hogy ki találta ki, és miért, hogy A bárányok hallgatnak című kultfilm csak ezután, azaz hajnali 2:45-kor kerüljön adásba, ami ugye a Hannibal ELŐZMÉNYE, azt nem tudom, mindenesetre gratulálok neki. Az RTL nem foglalkozik az újévvel, se Himnusz, se Áder nem szerepel a progamjukban, ők 20:45-től Bud Spencerrel nyitják az estét (...és megint dühbe jövünk), amit az Elrabolva 2 követ 23:00-tól, majd 00:50-től és 02:35-től is valami gagyi vígjátékot adnak.

A buli helyett otthon punnyadó, se Netflix-, se HBO GO-előfizetésre nem áldozó, letöltési lehetőségektől megfosztott, DVD-archívummal nem rendelkező, azaz CSAK a tévére támaszkodó honfitársaink akkor járnak a legjobban, ha az esti szórakoztatást a filmcsatornák segítségével tudják le. az M+ 21:00-kor az egyszerre rémesen vicces és viccesen rémes Becstelen Brigatyk című Tarantino-filmet adja, amiben szerepel a legendás Medvezsidó és aminek csúcspontján Brad Pitt azt mondja, hogy bándzsornó. Csak eredeti hanggal szabad megnézni. Hajnal fél egykor a Phillips kapitány jön, nem egy kifejezetten bulikázós kontent, de hát szomáliai kalózokkal/ról/nak vicces filmet nem egyszerű forgatni. Az este legviccesebb filmje viszont nem náluk, hanem a Film+-on lesz 21:00-től, a 22 Jump Street - A túlkoros osztag, amiben Johan Hill és Channing Tatum olyan szórakoztató mint addig soha, és még a rettentő altesti poénokat is el lehet nekik nézni.

Lesznek persze klasszikus szilveszteri műsorok is, van élet Sas Józsefen túl is, ugye, (csak minek, teszi hozzá a nyugdíjas néni a félemelet kettőből) az RTL a szokásoknak megfelelően a Híradójába (18:00) enged be amatőr, de celeb vendégeket műsort vezetni, idén Pamkutya vezeti majd a hírműsort, a YouTube legnépszerűbb magyar videós testvérpárját Szellő István vezeti be híradózás rejtelmeibe. Igen, van olyan kreatív az RTL-nél aki szerint ez jó ötlet. A TV2 a hatórás Tényekben tuti ellő egy bakiparádét, eddig is így volt, idén sem hiszem, hogy változtatnak. Aki pedig hiányolja a gálaműsort, mint olyat, ne tegye, itt van, hol másutt, mint a Duna TV-n, idézzük a sajtóközleményt, úgy teljes az élmény:

December 31-én a Duna Televízió 22.30-tól a Szolnoki Szigligeti Színházból jelentkezik Szilveszter 2017 Gálaest címmel. (...) olyan klasszikus operetteket és musicaleket felidézve, mint a Bécsi vér, a Csárdáskirálynő, a Mary Poppins vagy a My Fair Lady. Sok ismerős dallam csendül majd fel, és nemcsak ifj. Johann Strausstól, vagy Frederick Loewe- től, hanem az opera világából, Giacomo Puccinitől is. A gálaműsor vendégfellépői lesznek többek között Rost Andrea operaénekes és lánya, Harazdy Eszter, Szarka Tamás költő, zeneszerző és énekes, Balázs Fecó énekes, Mikó István színművész, és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes táncosai és énekesei.

És akinek még ez sem elég retró, annak ott az M3, amin 20:55-től Csak Szilveszter címmel a köztévé arhívumából szedik elő régi idők szilveszteri tévéműsorainak legjavát, ha van isten, Hofi is lesz benne. Jaj, stand-up, Hofi örökösei közül ketten is képernyőre kerülnek az év utolsó napján, Kovács András Péter Evolúciója (21:00) és Hadházi László Méd in Hungeráj című műsora (22:30), mindkettő a Comedy Centralon.

Ami a napközbeni, minőségi szórakoztató kontentet illeti, Bud Spencer és Terence Hill három tévén (RTL, TV2, M+) összesen 16 óra 25 percet ad annak, aki szereti az ilyesmit, lesz Bombajó bokszoló, Nincs kettő négy nélkül, Különben dühbe jövünk 1-2, Kincs, ami nincs, Aranyeső Yuccában és Piedone Egyiptomban is, de szerintem ne bízza az ember a szórakozását amatőrökre, ott vannak a profik, azaz a Jó, a Rossz és a Csúf, a klasszikus western az M3-on 10:35-kor kezdődik, kár, hogy már nem színes, szélesvásznú filmnek hívják az ilyet, ami előtt be kellett mondani, hogy a képernyő alsó és felső részén vastag fekete csík látható majd, mert szélesvászon, ugye.

Ja, BUÉK, majd a másnaposság mellé is lesz tévéajánló.