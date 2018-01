Hollywoodi sztárok 15 millió dolláros programot indítottak a szexuális zaklatások ellen

300 hollywoodi színész, író, rendező, producer és a filmszakma egyéb képviselői programot indítottak hétfőn a szexuális zaklatások ellen nemcsak a filmiparban, hanem minden amerikai munkahelyen. Egy 15 millió dolláros alapot hoznak létre, amelyből a zaklatást átélt, kevésbé kiváltságos anyagi és társadalmi helyzetben lévő nőket védelmét támogatnák.

A Time's up (Lejárt az idő) nevű kampányt a The New York Times napilapban hétfőn közzétett nyílt levéllel indították el olyan hírességek, mint Cate Blanchett, Ashley Judd, Eva Longoria, America Ferrera, Rashida Jones, Emma Stone, Reese Witherspoon, Natalie Portman és Meryl Streep.

A zaklatást átélt nőket nem csak jogi képviselettel segítenék, egy olyan országos törvény elfogadásáért is lobbiznak majd, amely büntetné azokat a vállalatokat, amelyek az áldozatok elnémítása miatt elhallgatási megállapodásokat kötnek a nőkkel.

A levél aláírói felszólítottak arra is, hogy a Golden Globe-díjak januári átadásán a nők emeljék fel szavukat a szexuális zaklatás ellen és öltözzenek fekete ruhába. A szexuális zaklatással és erőszakkal vádolt Harvey Weinstein-botrányáról és annak következményiről itt olvashat bővebben.