Ma tévézés helyett inkább aludjon!

Az első újévi étkezés előtti időszakot tölthetjük Bud Spencer és Terence Hill társaságában is, már ha nem lett volna elegünk belőlük a óév utolsó napján, hiszen a TV2 12:55-től 18:00-ig két filmjüket is leadja, Az ördög jobb és bal keze első és második részét is. Alternatíva lehet a Bécsi filharmonikusok koncertje a Dunán (11:15) és sok táncos fiatal az RTL-en (Step Up 4, 12:40), de sokkal jobban tesszük, ha inkább az ismeretterjesztő televíziózás bugyraiban merülünk alá, ki tudja, mikor jön jól a Kruger Nemzeti Park alaposabb ismerete a jövőben (Animal Planet, 12:45), vagy a hiénák szokásainak ismerete (Vadak birodalma, Natgeo Wild, 12:00), esetleg a tengerek élővilágának mindennapjai (A kék bolygó II, BBC Earth, 12:00). Itt jegyezném meg, hogy a Port.hu adatbázisszerkesztőinek meg simán kijár egy faszkorbács, mert az ismeretterjesztő kategóriából kihagyták a Spektrum-NatGeo-Discovery triót, mégis, milyen alapon?)

Ha valaki lemaradt volna a TV2-n a Reszkessetek betörők-filmekről, akkor remek hírem van: az M+ 12:00 és 19:00 között leadja az első három filmet, valamiért csavarva a sorrenden, azaz a harmadikkal kezdenek és az elsővel zárnak, gondolom arra számítanak ők is, hogy az első részre (16:50) már mindenki aktívabb lesz, vagy mittudomén. A FOX Simpsons-maratont tart reggel hattól este kilencig, a 14., a 16., a 28. és 29. évad részeit vetítik látszólag ad hoc jelleggel, aki szereti a sárgaemberes rajzfilmeket, örülhet.

Estére, mire mindenki összekapja magát, és lélekben már az első munkanapra készül, a választási lehetőségek is kibővülnek, a Sony Movie Channel, amit korábban AXN Black néven ismerhettünk, előkapja az 1993-as Az utolsó akcióhős című nagyon vicces Schwarzenegger-filmet (21:00), amiben a jó Arnold a való világban alakít fikciós hőst, és közben sírva röhög saját magán. A Film+ az Index kedvenc akcióhősét, Jason Stathamet veszi elő a Joker című filmben dettó 21:00-től, a színhely Las Vegas, a körítés szerint a főhős csaját (Sofia Vergara) nagyon megverik, és ettől berág, a többit el lehet képzelni.

A TV2 már a rendes műsorrendet erőlteti, azaz lesz Piramis (18:50) és Pénz vagy éveket! című szórakoztató műsor 20:30-tól, aminek az a lényege, hogy bejön egy ember és ránézésre meg kell tippelni, hány éves. Igen, tényleg itt tartunk. Ennek lehet alternatívája a Micsoda nő! című klasszikus romkom az RTL-en 21:00-től, majd A lehetetlen című katasztrófafilm (23:15), ami arról szól, milyen lehetett túlélni a 2004-es thaiföldi cunamit, és hát kemény, olyan. A film giccses, de a főszereplő Naomi Watts, és a fiát alakító Tom Holland nagyon jó benne.

Aki viszont röhögni akar, az bátran kapcsoljon a Viasat3-ra 23:20-kor, itt a Rocksztár című filmet vetítik, amiben Mark Wahlberg fénymásolószerelőből lesz egy világhírű zenekar énekese, pedig olyan röhejes a parókája, hogy én szégyellem magam miatta. A filmet egyébként a gyártó hóttkomolynak szánta, valóságalapja is van, a Judas Priest zenekar sztorija, amiben Rob Halford énekes helyén egy ideig egy rajongóból csinált frontember, Ripper Owens énekelt, igaz, neki kurvajó hangja van.