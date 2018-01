Hazudott, és visszavonul a Pesti Srácok és a Magyar Idők bloggere

Varga-Bíró az online portál és Orbán Viktor második kedvenc napilapja mellett az újrafazonírozott Echo TV egyik stabil vendégeként is feltűnt mostanában. Tudják abban a tévében, amiről a miniszterelnök is olyan elismerően nyilatkozott, és amiben egy nyíltan antiszemita írónak is jut pár perc reflektorfény ezek szerint. A 444 elég hosszú cikkben foglalkozott Varga-Bíróval két napja, aminek egy válaszposzt lett az első körös következménye, majd a ma megjelentetett nyílt levél, amiben Varga-Bíró bocsánatot kér, és jelzi, inkább kiszáll a médiából.

A bocsánatkérés így indul:

A 444 cikke után, mi tagadás, pánikba estem. Mint a Pesti Srácok, a Polgár Portál és a Magyar Idők bloggere, valamint az Echo Tévé Keménymag című műsorának állandó szereplője, nagyon is volt mit vesztenem. Bár a 444 cikkében szereplő dokumentumok mindegyike elérhető volt mindenki számára az interneten, készséggel elismerem, hogy munkaadóim némelyikét ezek – így, egy csokorba gyűjtve – váratlanul érték.

Az utolsó mondat arról árulkodik, hogy ez a kiszállás nem feltétlenül saját döntés volt, de, hogy egy közkedvelt fordulattal éljünk, ez még csak a kezdet volt, a leveléből kiderül, hogy

hazudott, amikor azt állította, hogy a Kurucinfo a tudta nélkül emelte át írásait a Facebookól,

a zsidózásaival kapcsolatban elővette a "régen ilyen voltam, de már nem" kártyát,

azt állítja, hogy a Holokausztot sosem tagadta és nem is relativizálta, de bizonyos kritikai észrevételeket valóban megfogalmazott,

a Jobbikot 2011-ben kezdte el nem szeretni, 2012-ben hagyta ott őket, de utána is vett részt jobbikos rendezvényeken, vagy olyan rendezvényen, amelyet jobbikos párttag, vagy szimpatizáns szervezett,

2014 óta nézetei átalakultak (gyökeresen), 2015-ben az átalakulás, mint egy bebábozódás, beteljesült. A paradigmaváltás oka magánéleti, amihez semmi közünk.

A levél végén bocsánatot kér

azoktól a kollégáitól, akiket múltja váratlanul ért, s azt magukra nézve sértőnek találják,

azon zsidó polgártársaitól, akik régebbi kijelentései okán sértve és megbántva érezhetik magukat,

mindenkitől, aki nem olyannak gondolta őt, mint amilyen.

A jövőben írni csak zenét akar, cikket nem, és az Echo Tv-ben sem fog szerepelni. Nagy veszteség ez, bárhonnan is nézzük.