Ha én kellek, azt fizessék is meg

Amikor 2005-ben bemutatták a sorozatot, és kijöttek az első nézettségi adatok, tudtam, hogy baszhatom

- mondta Pompeo nemrég egy interjúban. Nem azért volt csalódott, mert alacsonyak voltak a számok, éppen ellenkezőleg, azért, mert a tévézés második aranykorának nevezett időszak hajnalán az ABC amerikai tévéadó a Lost - Született feleségek - Grace klinika trióval uralta a nézettségi listákat, és ez azt jelentette, hogy a filmsztárnak készülő, és akkor éppen 35 éves Pompeo menten tudta, hogy egy ideig nem szabadul a szereptől. Pedig a Bostonból, munkáscsaládból saját erejéből Hollywoodig jutó színésznő karrierje pont úgy indult, ahogy a filmsztárrá váláshoz kell, 2002-ben a Moonlight Mile című filmbe nyújtott alakítása után Sam Mendes, Steven Spielberg és Warren Beatty is személyesen gratulált neki

Máris szupersztár vagy, ezt mondták.

2004-re a karrier beleállt a földbe, nem keresték jó szerepekkel (igazság szerint semmilyenekkel), amit eljátszott, például a Daredevilben és az Egy makulátlan elme ragyogásában, azt kivágták, és ha az ügynöke nem teszi le elé az akkor tök ismeretlen Shonda Rhimes Grace klinika című sorozatának forgatókönyvét, Pompeo csődbe ment volna. "Elment az eszed? - kérdeztem tőle. Azt hiszed, egy kurva kórházas sorozatban akarok szerepelni öt évig? Színésznő vagyok!" Az ügynöke, aki ugye csak akkor keres pénzt, ha az ügyfele is, meggyőzte, hogy amíg más nincs, vállalja el a szerepet, aztán majd meglátják.

Az öt év, amire Pompeo célzott, a sztenderd tévés szerződésformátumból ered, azaz ha valaki elmegy egy sorozatba szerepelni, akkor jó esetben 3+2 éves, de akár simán 6 éves szerződést is köthetnek vele, amiből nagyon nehezen, általában milliós kötbér megfizetése után tud csak kiszállni. A 3+2 éves opció a legjobb, mert itt a kezdő, epizódonként 25 000 dolláros gázsit három év után újratárgyalhatja. Pompeo végül szó szerint azért vállalta el a szerepet, hogy éhen ne haljon. Eltelt 14 év, és Pompeo legjobban kereső drámai sorozatszínésznő lett. Egy-egy epizódért 575 000 dolláros fizetést kap, emellett részesedik a bevételből és milliós aláírási pénzt kapott.

A szerep hozzánőtt, már nem bánja, hogy elvállalta, és ugyan azt mondja, nem nagyon elégíti ki kreatív szempontból. "A színészet unalmas. A színész a forgatáson a legkisebb hatalommal bíró személy, azt csinálja és akkor, amikor mondják neki." Mivel már producere is a sorozatnak és az utóbbi pár évadban rendezhetett is néhány epizódot (ráadásul a spinoff előkészítésében tevékeny szerepe van), így ezen a téren is sínen van. Rhimes, akivel tulajdonképpen egyszerre robbantak be a tévébe, az egyik legkeresettebb tévés producer, a Grace klinika mellett a Netflixszel írt alá egy kilenc számjegyű szerződést, és azt nyilatkozta, a Grace klinikát addig csinálja, amíg Pompeo nem száll ki a sorozatból, azaz őt tekinti egyértelműen a legfontosabb elemének. Ez persze érthető, hiszen a sorozat stabilan 12 millió nézőt hoz úgy, hogy már a 300. részen is túl van, 220 országban látható a világon, ész ABC anyacégének, a Disney-nek eddig hozott vagy 4 milliárd dollár hasznot. Na, ebből akart magának picivel többet Pompeo, és fogadta meg Rhimes tanácsát:

Mérd fel, mennyit érsz, és kérj annyit. Ne várd, hogy maguktól adják.

Mentségére legyen szólva, hogy kérte ő, csak éppen tojtak rá. Az ABC a sorozat indulásakor világossá tette, hogy nem bízik a 32 évesen sem túl tapasztalt és kvázi ismeretlen arcban, mellé tették at a Patrick Dempsey-t, aki az Év legjobb pasija választásokon az első 15 helyezetten kívül az óvoda óta nem nagyon szerepelt, és ugyan a sorozat eredeti címe (Grey's Anatomy) alapján Meredith Grey-t, azaz Pompeo karakterét tartanánk főszereplőnek, de a nagy lóvét Dempsey kapta. A bérkülönbség azután is megmaradt, hogy a szerződéseket újratárgyalták, sőt, minden egyes ilyen tárgyalásnál kiderült, hogy az ABC a férfi színészeket sokkal magasabb kategóriába sorolja, mint a nőket. "Egyszer elvi kérdést akartam belőle csinál, és 5000 dollárral többet kértem, mint amit neki fizettek. Leszarták." A lehetőség persze ott volt előtte, hogy kiszálljon (az 5.-6. évad után kötött szerződések ritkán hosszabbak egy-két évnél), de úgy volt vele, hogy "basszák meg, de tényleg, a sorozat címében szerepel a karakterem neve. Ez az ÉN sorozatom, ne már, hogy egy faszi kitúrjon belőle!"

Pompeo tisztában van azzal, hogy nem tartják sikeresnek, és túl sokra sem. "Oké, legyen nekik, de 14 évada alakítom ugyanazt a karaktert, azért erre lehet büszkének lenni. De tudják mit? 48 éves vagyok, biztos anyagi háttérrel, a legjobb tévés fizetéssel, és nem kell aggódnom a jövőm miatt. Miközben a 24 éves, nagy filmekben parádéztatott színésznők, akik most sztárként szerepelnek, de a fizetésük ugye lószar, mert még csak kezdők, 33-34 éves korukig lesznek csak érdekesek a stúdióknak. Addig majd futtatják őket, részesedést soha nem kapnak a filmjeik bevételéből, nem tudnak komolyabb összeget félretenni, és majd lesz nagy koppanás a végén.

Faye Dunaway egy kurva Priusszal jár, tessék. Jó autó, nem mondom, de értik mire gondolok, ugye?

Pompeo számára a 2015-ös év hozta el a nagy áttörést, az az évad, amiben Dempsey távozott a sorozatból. Onnantól az ABC-nek már nem volt mivel zsarolnia, mert ha én kiszállok, akkor nincs sorozat. Éveken át hallgattam, hogy fogjam be a számat, mert pótolható vagyok, erre mi történt? Amint Patrick kiszállt, és én még Szicíliában nyaraltam, az ABC menten keríteni akart egy másik pasit mellém, és folyamatosan küldték a képeket, hogy melyikhez mit szólok. Hihetetlen, mintha ha nem lenne mellettem egy farok, akkor a sorozat beleállna a földbe. Martin Hendersont behozták ugyan, de nem tetszett nekik a sztorija és kiírták. A nézettség viszont emelkedni kezdett, ami kurva nagy elégtétel volt nekem, mert tessék, Patrick nélkül is működik a sorozat."

Jó katolikusként nevelték, mondta egy interjúban, arra, hogy ne követelőzzön és ne legyen pofátlan. "Egy pasi gondolkodás nélkül elkér 600 000 dollárt egy szerepért, én erre éveken át képtelen voltam. Aztán amikor Shonda aláírta a Netflix-szerződést, és kicsit felnyitotta a szemem, akkor néztem meg, hogy a Disney mennyit keresett a sorozattal. Jól van, mondtam magamban, ha én kellek, kurvára fizessetek meg." Pompeo szerződése az első perctől fogva kizárta, hogy az ABC engedélye nélkül bármi mást is csinálhasson. Nem mehetet meghallgatásokra, nem vállalhatott pilotokat, reklámfilmeket, csak azt, amire az ABC is rábólintott. 2005 óta csak a Grace klinikában szerepel, így joggal érezte azt, hogy ha a stúdió vele ad el valamit 14 éven át, akkor lesz szíves ezért megfizetni. "Ha ennek vége, nagyjából annyi is volt a pályámnak. Lehet, lesz pár kábeltévés vagy menő streaminges szerepem, de filmes másodvirágzás már nincs a lapokban.

Kurvára nem vagyok egy második Julia Roberts.

A hollywoodi zaklatási ügyek is előkerültek a Hollywood Reporternek adott interjúban, és Pompeo elmesélte, hogy ő is járt Harvey Weinstein szállodai szobájában, de vele nem erőszakoskodott a producer. "Engem nem lepett meg, hogy üzleti megbeszélésre a szobájába invitált, hiszen ad egy, New York-ban élt, nem volt háza Hollywoodban, ad kettő, nappal volt, ad három, ott volt az asszisztense. Nem próbálkozott semmivel, de jobban is tette, mert én elég karcos vagyok, talán a neveltetésemnek köszönhetően, és ha rám mozdul, úgy verem fejbe egy vázával, hogy ott esik össze. Azt nem tagadom, és semmi kivetnivalót nem találok benne, hogy úgy rebegtettem a pilláimat a szobában, mint a kisangyal, és igen, el akartam bájolni, ahogy minden producert el akar az ember. Nem azt mondom hogy ez normális dolog, hogy lenne az nem elég, hogy jó színésznő vagyok, de még el is kell csavarnom a fejét? 17 éve volt ez a beszélgetés, most csesztem le érte az ügynökömet, aki pontosan tudta, hová küld. Ő persze azt mondja, nem tudta."

A Grace klinika a színfalak mögött korántsem volt egy békés hely, a színészek sokat rivalizáltak egymással, Isaah Washingtonnak távoznia is kellett a sorozatból, miután lebuzizta az egyik színésztársát és emiatt verekedett egyet Patrick Dempsey-vel. "A színészek egyre többet engedtek meg maguknak, és amikor láttam, hogy a pasiknak mit szabad, én is elkezdtem úgy viselkedni, mint ők. Nem tagadom, és nem keresek mentséget, gyökér voltam, de ebben közrejátszott, hogy nagyon sokat dolgoztunk egy nem túl kreatív munkahelyen, és egy idő után befeszültünk. Ráadásul ott van az is, hogy az ember egy network tévés kórházsorozatban majomkodik, és pontosan tudja, hogy nem lesz belőle Margot Robbie vagy Leonardo DiCaprio sose, ami eléggé frusztráló érzés némelyik színésznek. Tessék, ilyen egy színész: adsz neki egy bazinagy adag csokifagyit tejszínnnel, de neki a még nagyobb eperfagyi kell, mert azon van valami kibaszott szórás is."

