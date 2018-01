Visszatért az öngyilkost videózó vlogger

Szerdán új videóval tért vissza a január elején óriási botrányba beleszaladó vlogger, Logan Paul, melyben elmondta, sokat gondolkodott az elmúlt három hétben, emellett pedig megígérte, hogy ezentúl mindent máshogy fog csinálni, valamint felajánlott egymillió dollárt különféle öngyilkosság elleni szervezeteknek – írja a Sky News.

Mi is írtunk arról, hogy a videós még a hó elején olyan videót posztolt YouTube-ra, amiben az öngyilkosok erdejeként emlegetett japán Aokigaharába ment el és videózta le egy élettelen ember testét. A videó miatt Paul hamarosan az internet egyik leggyűlöltebb figurája lett, a botrány miatt pedig a YouTube-nak is lépnie kellett, amit kicsit lassan ugyan, de meg is tett és különféle büntetésekkel sújtotta a vloggert.

A videós január 3-án Twitterén azt írta, hogy most időre van szüksége, hogy rendbe tegye magában az egész ügyet, ezért egy ideig nem tölt fel új videót, ezt a csendet törte meg szerdán, mikor egy prevenciós videóval jelentkezett az öngyilkossággal kapcsolatban. A Suicide: Be Here Tomorrow című videóban (ami ironikus módon egyébként értelmezhető úgy is, hogy pont a tökéletes ellentétét jelentse annak, ami a videós szándéka volt) Paul szakértőkkel és korábban öngyilkosságot megkísérlő emberekkel beszél, állítása szerint pedig az a szándéka, hogy még jobban megértse az öngyilkosság komplex problémáját, emellett pedig az is, hogy a múltból tanulva ő maga is egy jobb emberré váljon.

Nemcsak a videóval és a témával való foglalkozással próbál meg ugyanakkor segíteni, azt is elmondta, hogy elkötelezettségét bizonyítandó egymillió dollárt ajánl fel különféle öngyilkosság-prevencióval foglalkozó szervezeteknek, hogy azok hatékonyabban tudjanak segíteni azoknak, akik rászorulnak erre.

Az új videó miatt sokan megdicsérték a videóst, amiért képes volt tanulni a hibáiból és tényleg tenni akar a probléma megoldásáért, mások azonban jóval szkeptikusabbak voltak, szerintük ugyanis az egész csak egy hatalmas reklámfogás, a felajánlásokkal pedig egyszerűen csak az a célja Paulnak, hogy megvásárolja a feloldozást a korábbi elfogadhatatlan viselkedése miatt.

Logan Paul új videója... 93 egy hatalmas reklámfogás, nem bánt meg semmit, csak megint több pénzt akar keresni.

20 annak a jele, hogy a videós tényleg megbánta amit tett és szeretne tenni a probléma megoldásáért.

