Puch László új cége reformálja meg a tényfeltáró újságírást

Új leányvállalatot alapított Puch László egykori MSZP-pénztárnok és Simon Dénes közös médiavállalata, a többek között a Népszavát is kiadó XXI. Század Média Kft., írja a 24.hu. Az új céget SCL Data Kft. néven, január 10-én, jegyezte be a cégbíróság a budapesti Jókai utca 6. szám alá, ahol a Népszava is készül, és ahol korábban az MSZP is működött.

Az új cég ügyvezetője Lebhardt Olivér, aki 2014 és 2016 között volt a Vs.hu főszerkesztője, majd ő is távozott miután kiderült, hogy a portált kiadó New Wave Media titokban több mint félmilliárd forintot kapott a Magyar Nemzet Bank alapítványaitól. "Hibáztam, amikor hagytam, hogy a támogatott tartalmak a támogató feltüntetése nélkül jelenjenek meg, noha ebbe beleszólásom nem volt, de az is igaz, ez elegendő ok lehetett volna akkori felmondásomra" – indokolta akkor a döntést.

Az SCL Datának Lebhardt Olivér társtulajdonosa is egyben a Vs.hu volt technológiai igazgatója által 2014-ben alapított AGL Group Kft.-n keresztül, amelybe 2017 novemberében szállt be tulajdonosként. Lebhardt Olivér a 24.hu kérdésre elmondta, hogy az új cég a Google DNI Innovációs Alap pályázat megvalósításával foglalkozik, a Népszava és az AGL Group konzorciuma pedig közösen 250 ezer euró, azaz mintegy 78 millió forint, támogatást nyert a Google-től egy olyan projektre, amely az oknyomozó újságírók munkáját segíti majd.

A Source Code Leak egy automatikus információgyűjtő eszköz és szolgáltatás lesz, amely az ígéret szerint 2018 második felében válik hozzáférhetővé az újságírók számára. "Bár egy-egy tulajdont viszonylag könnyű biankó szerződések és offshore cégek mögé rejteni, nagyon nehéz eltüntetni ugyanezen vállalkozások digitális nyomait az internetről. Az AGL Group ezért egy olyan algoritmust tervezett, amely képes digitális nyomokat keresni az interneten, és olyan információkat feltárni, amelyek végül egy-egy címlapsztori alapját adhatják" – mondta el Lebhardt.

Az MSZP egykori legendás pénztárnokával való összefogásával kapcsolatban a vs.hu volt főszerkesztője úgy fogalmazott: "Mi Magyarország legnagyobb politikai napilapját választottuk médiapartnernek, ami bele kívánja tenni az energiát, az erőforrást és a tudást ebbe a projektbe."