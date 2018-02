A mi kis falunk agyonvert mindenkit

A TV2 a Piramissal és a Tényekkel, az RTL többek között a Fókusszal, a Híradóval és A mi kis falunk második évadának első részével vitézkedik a nézettségi toplistákon. Vasárnap este a Film+ kiugróan jó közönségarányt hozott egy olyan filmmel, amiről nem értjük, hogy nézhette meg bárki is.

A mi kis falunk 1,12 millió nézővel és 24,9 százalékos közönségaránnyal tért vissza a tévébe, ezzel az év legnézettebb tévéműsora eddig, és jelzi, hogy van igény a magyar sorozatokra. (Az már más kérdés, hogy milyenekre.) 18-49-ben 28,6 százalékos volt a közönségarány, tehát a kereskedelmi korosztályt eléggé megmozgatta a rém egyszerű poénokra épített sitcom, amiből, ha tippelnem kellene, legfeljebb két héten belül be is rendelik a következő évadot. A sorozat előtt vetített Fókusz plusz lett a második legnézettebb 18-49-ben, megelőzve két Híradót és A Piramis két adását.





Mindez a teljes lakosságban úgy nézett ki, hogy a falusi vígjáték után négy Híradó és egy Tények következett:





A heti lebontásból az látszik, hogy a TV2 nézői a hétfő kivételével céltudatosan, adott kontentra kapcsolnak oda, de ha választaniuk kell a Tények és a Híradó között, akkor hétből hatszor az RTL-ről tájékozódnak. A hétfő azért furcsa nap, mert a Tények, A Piramis és A pénzt vagy éveket! is verte az RTL-t, a Korhatáros szerelem ismétlése viszont kikapott a Halálos fegyvertől. Szombaton az új epizód is alul maradt a maga 10,6 százalékos közönségarányával a faterok motoron című irgalmatlanul szar vígjátékkal szemben (15,1%). A Válótársak kedden volt erősebb 17,3 százalékkal, a csütörtök a maga 15,9 százalékával szerényebbe muzsikált.



A Piramis egyébként a saját sávját végig hozta 18-49-ben, de a közönségaránya egyszer sem érte el a hétfői 16,9 százalékot, sőt, péntekre lement 14,7-re. Ettől még stabilan verte a Barátok köztöt, ami az egykoron elképzelhetetlenül alacsony, 12 százalékot sem érte el, sőt 10 alá is beesett. Az Éjjel-nappal Budapest hétfőn még kikapott a TV2 (lopott) vetélkedőjétől, de keddtől péntekig nézettebb volt. Hogy aztán ma este, amikor az RTL A Fal című műsorával megy neki A Piramisnak, mi lesz, az majd kiderül.

A TV2 szempontjából a hétvége az, ami igazán siralmas, hiszem főműsorban egy félórás blokkot nem tudtak megnyerni, pedig a Jégkorszak (TV2, vasárnap este) tényleg sokkal szórakoztatóbb, mint a Távkapcs (RTL). Sőt, szombaton délután 5-től az RTL-hez hasonlóan kikaptak a Gasztroangyal aktuális kiadásától (Duna TV). És ha már Duna TV, A Dal szombaton este 5,1 százalékos közönségarányt hozott, ami siralmas, és ezen a teljes lakosság körében elért 347 ezer néző sem segít. A köztéve saját gyártású műsorairól általánosságban el lehet mondani, hogy nem nagyon érdekelnek senkit. A Honfoglaló című kvíz a múlt hetet 3,2 százalékon kezdte, de volt 1,9-es közönségaránya is a teljes lakosság körében.



És a végére a legnagyobb WTF: vasárnap este a Film+ egy Vin Diesel-filmet adott, az Utolsó boszorkányvadász címűt, ami nemcsak a TV2-t (Jégkorszak, 5,3%) hanem az RTL-t is verte (Távkapcs, 10,3%) a maga 10,4 százalékos közönségarányával.