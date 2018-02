Vérfertőző kapcsolatban élt a népszerű színész

Érdekes dolgot vettünk észre, miközben a kattintásvadász címadást bemutató videós sorozatunkhoz gyűjtögettük a címeket. A bulvárújságírás legújabb trükkje, hogy a sorozatokban szereplő karakterekkel történtekből úgy alkotnak címet, mintha az a sztár magánéletében történt volna. Például ki ne kattintana reménykedve, ha szakított Dobó Kata, hogy aztán a cikkben kiderüljön: csak a sorozatbeli karaktere vetett véget a kapcsolatának. Vagy ki ne aggódna, ha azt olvassa, hogy szülei virrasztanak az RTL Klub kórházba került sztárja mellett? Aki persze csak a következő epizódban kerül kórházba.

A másik apró trükk, hogy ha bármely világsztár akár egyszer is szerepelt egy filmjével egy hazai adón, onnantól nyugodtan hívhatjuk az adott csatorna sztárjának. Mivel egyre több újságnál élnek ezekkel az átbaszós a csalafinta módszerekkel, előbb-utóbb új címadó utakat kell majd keresni.

Ehhez nyújtunk most segítséget: egyszerűen visszanyúlunk pár régebbi filmhez, sorozathoz, hogy kattintásvadász címként tálaljuk a cselekményt. Hogy még jobban bele tudja élni magát, ismerős weboldalakba illesztettük őket. Ugye, hogy önben is azonnal megmozdul valami? Kiváncsi lesz, ki volt az, hol történt? Bizseregni kezd az ujja, hogy rákattintson, megtudja az igazságot? Hát tegye! És ha nem ugrik be, mi is történt, a screenshotok alá elrejtettük a megfejtéseket. Jó kattintgatást, találkozunk a legközelebbi videóban!

- - -

- - - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -