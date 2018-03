A Piramis a Falat, a Híradó a Tényeket veri agyon

Szóval verseny van, ami már a toplistákat elnézve is látható, hiszen a 18-49-es nézettségi rangsor első 30 helyezettje között már 9 TV2-s produkció van, a teljes lakosságban meg 13. A mi kis falunk minden tekintetben első, 18-49-ben 445 000 nézője van, a második helyezett Híradónak 227 000, teljes lakosságban pedig 1,06 millió nézője van.

Az eddig is nyilvánvaló volt, hogy a TV2 az idősebb nézőkre lő, például az Áll az alku közönségaránya a teljes lakosságban nem ment 13 százalék alá, miközben a kereskedelmi korcsoportban a 12-őt csak egyszer érte el. Amíg viszont a reklámpénzeket a hirdetők főleg a 18-49-es eredmények alapján adják, az RTL átlagosan nézve jobb helyzetben van a TV2-höz képest, legalábbis főműsoridőben, hiszen a múlt héten négy estét nyertek meg a konkurencia három estéjével szemben, az átlagos közönségarányuk 12,8 százalék a TV2-é 11,2. Tényleg csak az érdekesség kedvért itt a teljes múlt heti főműsoridős kimutatás:

Mivel a két nagy kertévé nézettsége ilyen nagy ütemben fragmentálódik, a kisebb csatornák simán rámehetnek a nagyokra, egy-egy jó ütemben, jó helyen elindított, jól megcsinált saját gyártású műsor, mint mondjuk a Viasat3 március végén érkező Ide süss! című süteményes reality-műsora egész jó számokat kihasíthat magának. (Már ha jó lesz, még mielőtt, egy kockát nem láttam belőle még.) Tessék csak belegondolni: az első Éden Hotel fináléja 12 százalék feletti közönségarányt hozott 18-49-ben, ezzel ma akár a sávját is nyerhetné főműsorban. Jó, a kisebb csatornák nézettsége is csökkent, belőlük is kiharapnak az elvándorló nézők, de ha van alternatíva, sokan kapcsolnának el a két nagy tévé lassan begyepesedő műsoráról.

Amiről nagyjából annyi mondható el a múlt hetet illetően, hogy 18-49-ben a Tények hétből hétszer kapott ki a Híradótól (átlagosan 80 ezer nézővel van több az RTL-en este hattól), A Fal meg ötből ötször A Piramistól (átlagosan 30 000 nézővel marad el tőle). A Fókusz a Híradó után nagyszerűen szerepel, csütörtökön 19,1 százalékos közönségaránya volt, aminél többet aznap csak a Híradó tudott, és a szombati adásuk is bekerült az első tízbe.

Tovább tart az RTL két napi sorozatának vesszőfutása, a korábban stabilan 20 százalékot hozó Barátok közt és Éjjel-nappal Budapest a 13 százalékos közönségarányt sem nagyon éri el, a BK 9,2-re is lezuhant, az ÉNBP 8,6-ra, ami elég rémisztő lehet az RTL számára. A TV2 a Piramis után az Áll az alkut tolja, vetélkedőre vetélkedőt húzott, és ugyan a felvezetésből 5 százaléknyi közönséget elveszít, de így is négyszer nyer és csak egyszer kap ki.

A teljes lakosságban a heti verseny még kiélezettebb, szombaton és vasárna a TV2 tulajdonképpen nem létezik (szombaton kora délután a Duna TV Gasztroangyalát viszont az RTL sem tudja megközelíteni), hátfőtől péntekig viszont nagyon is. A Tények ebben a korcsoportban közelebb van a Híradóhoz, 3-4 százalékpontnyi a különbség a két hírműsor közönségaránya között. A Fal itt is tarol, a Barátok közt viszont az idősebb nézők között megtáltosodik, és 15-16,5 százalék között hoz, az Áll az alku itt csak kétszer tud nyerni. A heti toplistát nézve az ATV továbbra is jól szerepel, vasárnap a Frizbi és a Heti Napló is elkapta a TV2-t.