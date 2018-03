Dirk Gerkenst nem aggasztja a tévé jövője

"A tévé még mindig életben van és bőven életben is marad" – jelentette ki Dirk Gerkens, a TV2 Csoport vezérigazgatója, aki korábban 17 éven át igazgatta az RTL Klubot, a VII. Országos Nagykereskedelmi és Gyártói Konferencián.

Gerkens szerint továbbra is a tévé marad a legnagyobb elérést biztosító médium, tavaly is 7 százalékkal nőtt a piac. "A print szektortól is vonzottunk el nézőket, ám ezzel együtt gyorsan nő a digitális szegmens, ezért fontos, hogy annak is részesévé váljunk, amennyire csak lehet.

Hiszen a gyerekek és a fiatalok már nem értik azt a koncepciót, amely szerint mondjuk este hétig várniuk kell azért, hogy valamit megnézhessenek. Azonnal szeretnének tartalmat fogyasztani, megállítani, visszatekerni

– mondta Gerkens, aki úgy látja, még mindig megéri a tévében hirdetni, hiszen továbbra is erős elérést biztosít, a magyarok átlagosan napi 4 órát töltenek tévé előtt. Ráadásul olcsó is itt reklámozni, főleg, ha a régió piacaival hasonlítjuk össze: a cseh árakhoz képest például harmadannyiba kerül egy tévéhirdetés Magyarországon.

Bár a platform még mindig népszerű, Gerkens elismerte, hogy a tévénézési szokások folyamatosan változnak, egyre inkább az okoseszközök kerülnek előtérbe, de szerinte nem jelent fenyegetést a social media, az inkább a tévézés kiegészítéseként működik, illetve fog működni a jövőben is.

Ugyanolyan változáson megyünk keresztül, mint annak idején a zenei ipar, amelyik a CD-t hagyta maga mögött és a digitális formátumokra váltottak.

A vezérigazgató arról is beszélt, hogy a TV2 Csoport idén olyan nyereséges évre készül, amilyenre talán tíz éve nem volt példa. Aztán kitért arra is, hogy mit látott a TV2-nél az érkezésekor. "Azt kell mondanom, hogy nem volt jó állapotban a TV2, ami azért részben a saját hibám volt, hiszen 17 évig az RTL-nél dolgoztam, és keményen gyalultuk a TV2-őt. Most ugyanez van csak fordítva. Elég hamar elég jó eredményeket értünk el."

Dirk Gerkens egyébként az egyik legfontosabb lépésének azt tartotta, hogy az érkezése után lecserélt szinte mindenkit, szerinte ugyanis az ott dolgozók mentalitásával volt probléma. Ha minden nap veszítesz, akkor egy idő után elhiszed, hogy egy lúzer vagy” – mondta Gerkens, akivel tavaly, illetve az RTL-től való kirúgása után az Index is interjúzott.