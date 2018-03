Stephen Hawking imádta a popkultúrát, a popkultúra meg őt

Stephen Hawking amellett, hogy a világ legokosabb embere volt, imádta a popkultúrát, és sokkal többet szerepelt tévéműsorokban és sorozatokban, mint azt egy ilyen kaliberű tudóstól bárki is elvárhatta volna. és nemcsak a Discovery Channel műsoraiban, vagy egy brit tudósokról szóló dokumentumfilm-sorozatban tűnt fel, hanem a Futurama című animációs sorozattól a Star Treken át az Agymenők epizódjaig mindenfelé. A Simpsons családban való szereplése után műanyagfigurában is megörökítették, amiből egyet az irodájában tartott.

Szerepelt több reklámfilmben is, a hangját a Pink Floyd Division Bell című albumán is hallhatjuk. Ettől még nem lett a zenekar nagy rajongója, amikor 1992-ben megkérdezték tőle, milyen lemezeket vinne egy lakatlan szigetre, ezeket nevezte meg: Wagner - Valkűrök lovaglása, Beatles - Please Please Me, valamit Brahms, Beethoven, Mozart munkáit és Édith Piaf Non, Je Ne Regrette Rien című albumát.

Életéről készült több film is, a legismertebb mindenképpen a Mindenség elmélete, amiben Eddie Redmayne személyesítette meg Oscar-díjat érően. Érdekes, de Benedict Cumberbatch is eljátszotta egyszer, a Hawking című tévéfilmben, 2004-ben, amiben a tudós Cambridge-i egyetemeb eltöltött éveiről volt szó elsősorban. Popkultszerepléseiről itt van egy részletes lista.

Late Night with Conan O'Brien

A talkshowban Jim Carreyt hívta fel telefonon, és közölte vele, többek között, hogy a Dumb és Dumbert nézi, szóval a humorérzékét nem nagyon lehet megkérdőjelezni.

Simpson család

Hawking saját magát alakította a Fox rajzfilmsorozatának négy részében - az egyikben még Springfieldig, a történet helyszínéig is elment, hogy Lisa Simpsonnal közölje: az elképzelt utopisztikus társadalma sajnos nem fog összejönni. A Simpson családot 2010-ben a legjobb dolognak nevezte a tévében.

Agymenők

Az eredetileg The Big Bang Theory címen futó sitcomban Hawking hét epizódban is szerepelt, közülük a 200., jubileumiban is, amiben az egyik főszereplő, Sheldon Cooper karakterének énekelt egy altatót is.

Star Trek: Az új nemzedék

A hatodik évad záróepizódjában hologramként tűnt fel Einstein és Newton társaságában, hogy pókerezzen egyet a sorozat androidkarakterével, Data hadnaggyal. Hawking a sorozat hatalmas rajongója volt egyébként.

Monty Python

A Galaxy Song című előadását nem lehet nem vigyorogva végighallgatni. 2014-ben énekelte el, a Monty Python Live Show-ban.

Dexter laboratóriuma

Egy külön nótát írtak a sorozatban róla.

Last Week Tonight with Jon Oliver

Az HBO talkshowjában is szerepelt, és pont olyan vicces volt, mint minden szereplésében.