Úgy megtrollkodták az amerikai alelnököt, hogy a pislogás is fájhat neki

John Oliver, az HBO Last Week Tonight with John Oliver című talkshow-jának műsorvezetője nem az az ijedős fajta, eddig is húzogatta a bajszát a hatalmasoknak, szólt be mindenkinek, aki a hatalmával bármilyen formában visszaélt, és nem egyszer húzott olyanokat, amik előtt tényleg le a kalappal. Értem ezalatt például a külön Donald Trump elnökre szabott és neki szóló reklámokat, amikben egy cowboy magyaráz el dolgokat olyan színvonalon, mintha hatévesekhez beszélne - majd reklámidőt vettek az amerikai Fox adó Frox and Friends című műsorában amiről az elnök büszkén Twittelte ki többször is, hogy a kedvence, és ki nem hagyja.

A legutóbbi trollkodása viszont mesterszintű volt, és annak a Mike Pence alelnöknek szólt (be), de úgy, hogy fájjon, aki az LGBTQ közösség egyik nagy ellensége, a melegjogok két lábbal való tiprásának büszke élharcosa, és aki, ha lehet ilyet mondani, még veszélyesebb lenne elnökként (mármint a világra), mint maga Trump. Pence-nek van egy nyula, Marlon Bundo, akiről írt egy gyerekkönyvet, tündibündi illusztrációkkal és kedves kis történettel.

Mivel a könyv készülését korábban bejelentették, Oliveréknek simán volt idejük felkészülniük arra, hogy ők is írjanak egy hasonlóan cuki gyerekkönyvet Marlon Bundóról, aki náluk egy meleg nyúl, és a történetben megismerkedik egy másik kan nyúllal, akibe szerelmes lesz és össze akar vele házasodni. A történet hangoskönyv változatához Jim Parsons, Jesse Tyler Ferguson, Jeff Garlin, Ellie Kemper, John Lithgow, Jack McBrayer és RuPaul kölcsönzte a hangját.

A két könyv egy napon jelent meg, Oliveréből pillanatok alatt elfogyott minden példány, és napokig vezette az Amazon eladási listáját, amin egyébként most éppen harmadik. Pence könyve nem szerepel az első tízben, igaz, első helyen van a "Gyerekeknek szóló amerikai, történelmi fikciós kiadványok" listáján (Oliver itt negyedik), és harmadik a gyerekkönyvek között.

A bevételt Oliverék két alapítványnak, a beilleszkedési problémákkal küzdő LGBTQ-gyerekekkel és tinikkel foglalkozó The Trevor Projectnek és az AIDS Unitednek juttatják el.