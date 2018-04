A 18-49-es, a reklámozóknak fontos listán az első harmincba 11 adást delegált a TV2 és 19-et az RTL, a teljes lakosságban viszont az RTL csak 17-13-ra tudott nyerni, nem mintha ez az összevetés bármilyen fokmérésre is jó lenne. A fiatalabbak A tanár nyitórésze mellett A konyhafőnökre vannak nagyon rágyógyulva: az ismét civilekkel forgatott évad mind az öt. múlt heti adása befért az első tízbe. A TV2 A piramis sikerét élvezi ki még mindig (és még ezen a héten is), az első tízbe két adás került, ezek közül az egyik a harmadik legnézettebb volt ebben a korcsoportban.

Az első harmincba mindössze három olyan műsorszám került be, ami nem saját gyártás, ez elég örvendetes azért. A legjobb ötvenben a Film+ a Red 2 című akciófilmmel és az Óriásölő és a Nemzet aranya című kalandfilmekkel, az M4Sport egy meccsel szerepelt. Még egy dolog: a Viasat3-nak bejönnek a Marvel-filmek, a Vasember 3 8,3, a Bosszúállók 7,6, a Thor 2 6,1, a Vasember 2 pedig 6,8 százalékos közönségaránnyal ment náluk.

A teljes lakosságot nézve a műsorok sorrendje teljesen más képet mutat. Az idősebbek a tévében elsősorban hírműsorokat néznek, a 7-7 Híradó- és Tények-adás az első 37-ben szerepelt, a Híradó mint a hét kiadás az első 16-ban. Így is a Tények lett a legnézettebb hírműsor múlt héten, a keddi kiadást 749 702 néző látta összesen, ezt csak két Piramis-rész tudta felülmúlni. A tanár nem kifejezetten a 49 év felettieknek szól, de így is 700 000 néző felett hozott - igaz, abban a sávban, amiben A mi kis faluk nézettsége rendszeresen kúszott egymillió fölé. A teljes lakosságban két Duna TV-s adás került be az első ötvenbe, ráadásul egyik sem a Gasztroangyal, hanem a Végtelen szerelem című török sorozat két epizódja, nahát.

A napi bontás 18-49-ben a tavaly megszokott, A piramis előtti időszakot idézi, azaz az RTL-t este hattól nagyon nehezen tudja megszorongatni a TV2. Kedden a Tények elverte a Híradót, A piramis meg A konyhafőnököt, de a hétköznapi versenynek itt vége is volt, A piramis végig alulmaradt a főzős műsorral szemben, az Áll az alku pedig csak két félórás sávban volt jobb az Éjjel-nappal Budapestnél. Szombaton a TV2-nek este fél 12-ig kellett várnia, hogy egy félórás blokkot nyerjen, bár vasárnap este kilectől a Rumlis vakációval jól elverték az RTL-en vetített, Jupiter felemelkedése című sci-fit, amin persze csak az csodálkozik, aki még nem látta az a filmet, amiben Mila Kunis budit takarít full báli sminkben.

A teljes lakosságban a hétvége pontosan ugyanígy alakult, igaz, szombaton délután a Gasztroangyal jó szokásához híven elverte mindkét kereskedelmi tévét. A hétköznapok itt inkább a TV2-ről szóltak, A piramis verte a A konyhafőnököt, az Áll az alku meg Budapest éjjel-nappal üvöltöző amatőr színészeit, de a Tények itt sem tud próféta lenni, és csak egyszer, kedden tudott a Híradó fölé kerekedni.