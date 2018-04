A Békemeneten és Felcsúton forgatott a Vice

A Vice News Tonight című műsorában a médiabirodalom szentelt egy külön blokkot a magyar választásoknak, pontosabban egy körképet az ország politikai hangulatáról, és arról, hogy az idegenellenes retorika ellenére Orbán Viktort negyedszerre is meg fogják választani. Szóba kerülnek a barátoknak kiadott kormányzati pályázatok, és Felcsút is.

A riportban megjelenik Gulyás Márton, aki a Közös Ország Mozgalom nevében Veszprémen kampányol a Fidesz ellen. Gulyás arról beszél, hogy az ellenzék túlságosan fragmentálódott, és ezért a a legesélyesebb ellenzéki jelöltre tett taktikai szavazás hírét viszik. Gulyás helyi Fidesz-szimpatizánsokkal is beszélget.

A Vice riportere röviden összefoglalja a Fidesz kampányát is, a sorosozástól a határok megvédéséig, Gulyás pedig elmagyarázza a riporternek a kerítésbontó Soros-plakát üzenetét, és főleg azt, hogy sokan elhiszik, hogy a kép igaz, Hind Hassan pedig eléggé meglepődik ezen.

Hassan összefoglalja a felcsúti fejlesztéseket, a kisvasutat, és az Orbán gyerekkori házának szomszédságában épült stadiont is. Kovács Zoltán szóvivő szerint a sok fejlesztés egy politikai üzenet, hiszen minden kormány környékén vannak tehetős üzletemberek. Kovács szerint az kifejezetten zavaró, hogy az ellenzék sosem beszél a pályázatok többi nyerteséről, a nemzetközi cégekről, amik a nyereségüket kiviszik az országból.

A Vice forgatott Orbán március 15-i beszédén is, ahol a miniszterelnök más kontinensről érkező, nyelvet nem beszélő, kultúránkat nem tisztelő idegenekről beszélt. A riporter megkérdezett egy szimpatizánst is a tömegből, aki azt mondta, hogy Orbán megmutatta megint az oroszlánkörmeit, és ez a kormány biztosítja a nemzet jövőjét. A férfi azt is elmondja, hogy meg akarjuk védeni a szabadságunkat az Európai Unióval szemben.

Meglepő, hogy nem került bele a videóba az a rész, amikor a Vice stábja Mészáros Lőrinccel forgatott a felcsúti képviselőtestületi ülésen, az Index videójában feltűnnek egy pillanatra, de a kész anyagban már nem szerepel a polgármester.

A Vice riportja április 5-én került adásba, keleti parti időszámítás szerint este fél 8-kor, nemsokára fel fog kerülni teljes hosszában a Youtube-ra is.