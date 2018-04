T.J. Miller maradék esze is elment

Március 18-án T.J. Miller állítólag felhívta az amerikai általános segélyhívó számát, a legendás 911-et (nálunk ugye ez a 112), és azt bírta mondani nekik, hogy éppen a Washingtonból New Yorkba tartó vonaton ül, és van a vonaton egy nő, akinek bomba van a táskájában. A rendőrség az egész világon komolyan veszi az ilyesmit, mert ugye mi van, ha pont akkor van tényleg bomba valahol, amikor csak legyintenek rá, hogy valami idióta szórakozik? A vonatot Westport városában megállították, az utasokat pedig leparancsolták a szerelvényről, hogy azt át lehessen vizsgálni.

Megtörtént, bomba, robbanószer nem volt hálistennek.

A rendőrség szerint Miller pontosan tudta, hogy semmit nem fognak találni a vonaton, ezért tegnap hivatalosan is vádat emeltek ellene hamis bombariadó miatt. A színészt hétfő este tartóztatták le a New York.i LaGuardia reptéren, kedden megvolt az óvadéki meghallgatása is, 100 000 dollárt kellett letennie, és szabdlábon védekezhet. Ha a tárgyaláson bűnösnek mondják ki, akár öt évre is lesittelhetik.

A vád szerint Miller a hívását fogadó kezelőnek azt állította, hogy van a 2256-os számú vonaton egy nő, aki állandóan a táskáját nézegeti, és a soron következő állomások nevét kérdezgette a kalauztól. A kezelő Miller hangját kissé kásásnak, galuskásnak érzékelte (a "hullarészeg volt" bíróságon is elfogadott eufemizált változata), ráadásul a nőről adott személyleírást is állandóan változtatta. Amikor azt kérdezte tőle, hogy ivott-e, Miller egy pohár vörösbor elfogyasztásáról számolt be.

Miután a vonaton nem volt bomba, a rendőrség hamar rájött, hogy Miller nem is ezen a vonaton utazott, hanem a 2258-as számún, amit dettó meg kellett állítani, hogy azt is átfésülhessék. Az egyik kalauz azt állította, Miller már akkor hótt részeg volt, amikor felszállt a vonatra, és New Yorkban le kellett szállíttatni róla, mert belekötött egy női utastársába az első osztályon. A nőnél, akivel veszekedett, semmiféle bombát nem találtak. A vádiratba az szerepel, hogy Miller sértettségből cselekedett, és így akart bosszút állni.

Tavaly májusban jelentette be az HBO, hogy Miller nem fog többé a Szilícium-völgyben forgatni, mert kiírják a sorozatból, amire Miller egy interjúban azzal reagált, hogy kijelentette: mivel az alkotók nagyon visszavetek volna a szerepéből, önként távozott a sorozatból, amiről a Hollywood Reporternek elég dehonesztálóan nyilatkozott. Decemberben a Daily Beast hozott le egy cikket, amiben egy nő azzal vádolta Millert, hogy a George Washington egyetemen zaklatta, amikor mindketten oda jártak. Miller és felesége, Kate Gorney, alaptalannak nevezték a vádakat egy közleményben.