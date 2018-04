Elakadtak Simicska és Ungár tárgyalásai a Magyar Nemzetről

Hétfőn kezd tárgyalni Simicska Lajos és Ungár Péter frissen megválasztott LMP-s képviselő a Magyar Nemzet eladásáról - értesült a hvg.hu. Úgy tudják, hogy a politikus már komolyan vehető ajánlatot is tett. Az Átlátszó viszont úgy értesült, hogy az üzlet elakadni látszik, zsákutcába kerültek Ungár Péter tárgyalásai a Simicska-céggel a Magyar Nemzet-médiacsoport felvásárlásáról.

A Magyar Nemzetet Kiadó vállalat kedden közölte, hogy szerdán jelenik meg utoljára a 80 éves napilap, kedd éjfélkor pedig elhallgat a Lánchíd Rádió. (A közlemény megszüntetésről beszélt, tehát arra nem tért ki, hogy befektető jelentkezése esetén a tulajdonos, Simicska Lajos meggondolná magát.) Az is kiderült, hogy a Hír TV tovább működhet, ám leépítések lesznek a tévécsatornánál. A Heti Válasz pedig csak akkor marad meg, ha talál magának vevőt, aki tovább finanszírozza a hetilapot.

Már aznap szárnyra kapott a hír, hogy Ungár Péter LMP-s elnökségi tag bejelentkezett a Magyar Nemzetre. Ungár aznap délután a Facebook-oldalán megerősítette a találgatásokat, és közölte, hogy nemcsak a lapra, hanem a szintén felszámolásra ítélt Lánchíd Rádióra és a Heti Válaszra is ajánlatot tett.

Az Átlátszó cikke szerint azonban "Simicskáék mintha csak félszívvel akarnák eladni a szerdán megszüntetett napilapot". Tudomásuk szerint az eladók borsos árat, egymilliárd forint feletti összeget kérnek a pakkért. A médiacsomag hátterében álló valamennyi üzemeltető cég veszteséges, a Nemzet Kft. például 2016-ban 760 millió forint mínuszt hozott össze.

Milkovics Pál visszavonta az ajánlatát

Szerdán kiszivárgott, hogy a cuki állatos tévéjéről (is) ismert Milkovics Pál is vételi ajánlatot tett a Magyar Nemzetre, majd kicsivel később az is, hogy Simicska Lajos erre nemet mondott. Ami, Milkovics szerint legalábbis, jól hangzik, de a helyzet ennél sokkal egyszerűbb: ő egy Schwartz Capital nevű, Angliában bejegyzett cégén keresztül jelezte a Magyar Nemzet és a Heti Válasz kiadójának, illetve a Lánchíd Rádió működtetőjének, hogy érdekli a három cég, és beszéljenek az eladásról. Milkovics konkrét ajánlatot nem tett, az Indexnek azt nyilatkozta, hogy arra várt, hogy legalább szóljanak vissza az eladók, hogy foglalkoznak vele, de erre nem került sor. Így csütörtökön írt egy újabb levelet, amiben visszavonta az ajánlatát. Mármint azt, amit arra tett, hogy majd üljenek le, és beszéljenek.

Azt is kijelentette, hogy nincsenek off-shore érdekeltségei, számlái, és nem strómanja senkinek, bár az lenne a legmeglepőbb, ha ezt egyszer arccal, névvel vállalná, mármint a strómanságot. Azt azért megjegyezte, hogy véleménye szerint egy ilyen helyzetben a késlekedés nagy károkat okoz a brandeknek, és azért igyekezett mihamarabb leülni a tulajdonosokkal, hogy akár már hétfőn megjelenhessen a Magyar Nemzet, de ha nem kérnek belőle, hát nem erőlteti.