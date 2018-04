Még egyszer megjelenik a Magyar Nemzet

Vett már meg csődközeli cégeket, és a közélet is érdekli. Hiába, Simicska beintett neki.

"Azt, hogy a Magyar Nemzet sorsa mi lesz, ebben a pillanatban nem tudhatjuk még biztosan. A szombat délután 4 órára a budapesti Pethő Sándor utcába meghirdetett találkozónkhoz időzítve rendkívüli számmal jelentkezünk. Vagyis: most szombaton biztosan lesz nyomtatott Magyar Nemzet, még ha nem is teljesen a megszokott formában. Küzdünk, utolsó lélegzetünkig! A lapot a megszokott terjedelemben, húszezer példányban fogjuk kinyomtatni és ingyenesen fogjuk terjeszteni. Aki el tud jönni a rendezvényre, biztosan kap belőle, aki pedig tud, vigyen magával több példányt is, terjessze környezetében" - írja a Facebookon György Zsombor, a választás után azonnal megszüntetett Magyar Nemzet (volt) főszerkesztő-helyettese.

György ugyanakkor azt is írja, a támogatók beszállhatnak a nyomdaköltségekbe: "Mindez sajnos nincs mégsem teljesen ingyen, a nyomdaköltséghez 400 ezer forint még hiányzik. Ha tudtok, segítsetek. Aki úgy érzi, rá tud szánni valamennyi pénzt erre a kiadványra, kérem írjon erre a címre: mnszamizdat@gmail.com."

A lap sorsáról egyelőre nem csak György Zsombor nem tud semmi biztosat: bár Ungár Péter LMP-s politikus és Milkovics Pál is bejelentkezett, hogy megvásárolja az újságot Simicska Lajostól, mind Ungár, mind Milkovics tárgyalásai megakadtak az Orbán Viktorral pár éve összevesző, de azért a módszereit remekül használó oligarchával.