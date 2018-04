Újabb kormányfüggetlen lap szűnik meg Magyarországon

Négy és fél évnyi működés után megszűnik a The Budapest Beacon nevű, angol nyelvű, Magyarországról szóló híreket közlő portál - jelentette be a szerkesztőség a portál utolsó cikkében pénteken.

"A média sokszínűségének súlyos sérülései szinte lehetetlenné teszik egy komoly, tényeket közlő lap működését Magyarországon" - jelentette ki a főszerkesztő, Richard Field. Kifejtette: a lap eddig napi négy-öt cikket tudott írni független, megbízható magyar lapok hírei alapján, de most, hogy már a Magyar Nemzet is megszűnt, és egyre több lapot "zárnak be vagy adnak el Fidesz-közeli üzletembereknek", egyre nehezebb és nehezebb megbízható, hiteles forrásokat találni arról, hogy mi is történik valójában Magyarországon.

A főszerkesztő ugyanakkor azt is kijelentette, a kiadójuk továbbra is biztosítja a másik lapja, az Abcúg működését. Az Abcúg főként komoly társadalmi problémákkal foglalkozó riportjait rendszeresen közli az Index is.

Richard Field a záróinterjúban, amelyben többek között a növekvő magyar korrupcióról és a gyűlöletkampányról is beszélt, egyértelművé tette, hogy nem igazán számíthatnak a kormány támogatására; ha mással nem, hát azzal, hogy fasisztának nevezte Orbán Viktor székesfehérvári kampányzáró beszédét.