24: Másfél milliárdba kerülhet a Magyar Nemzet

A 24 értesülései szerint 1,5 milliárd forintos vételárat adtak meg Simicska Lajosék Ungár Péternek a Magyar Nemzet napilap és az mno.hu eladásával kapcsolatban. A portál azt írja, hogy ennél olcsóbban Simicska nem adná el az LMP-s politikusnak az idén 80 éves újságot.

Ahhoz képest, hogy két éve közel 800 milliós vesztesége volt a Magyar Nemzetnek, a másfél milliárd forintos vételár elég soknak tűnik, és egyelőre az értesülést is érdemes távolságtartóan kezelni, hiszen a vásárlással korábban hírbe hozott Milkovics Pál nemrég azt nyilatkozta, hogy hiába vette volna meg az újságot, nem kapott reakciót Simicskáéktól.

A 24 megkereste Ungárt is, aki nem cáfolta, de nem is erősítette meg a portál értesüléseit, és elmondása szerint egy-két hétbe telik, ameddig kiderül a tárgyalások után, mi a helyzet.

A választások után nem sokkal jelentették be, hogy Simicska Lajos leépíti a médiaportfólióját, megszűnik a Lánchíd Rádió és a Magyar Nemzet, illetve a Heti Válasz is befektetőre vár, mindössze a Hír TV-t tartja meg magának. A Magyar Nemzet szerdán jelent meg utoljára, de most szombaton az újságírók összeraktak még egy ingyenes számot.