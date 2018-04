Mészáros Lőrinc nyomdája pont nem tudta kinyomni a szamizdat Magyar Nemzetet

Ahogy mi is megírtuk, a lap megszüntetése után még egy lapszámot összeállított a Magyar Nemzet csapata, amelyet ingyenesen osztottak szét a szombati kormányellenes tüntetésen. Az Új Szó most megírta: a "szamizdat" lap kinyomtatása nem ment zökkenők nélkül.

Lukács Csaba, a Magyar Nemzet (volt) munkatársa az Index kérdésére elmondta: 20 ezer példányt terveztek megjelentetni a lapszámból. Ehhez ahhoz a nyomdához fordultak, amely eddig is heti hatszor kinyomtatta a Magyar Nemzetet, és amely Mészáros Lőrinc Mediaworksének tulajdonában áll. A cégtől kaptak is egy árajánlatot, amelyet Lukácsék el is fogadtak, de a megrendelésükre végül azt a választ kapták: kapacitáshiány miatt a nyomda nem tudja teljesíteni.

Ez azért volt furcsa, mert a nyomdának számítania kellett arra, hogy kinyomtassa a Magyar Nemzetet, hiszen ha a lap nem szűnt volna meg, ezen a pénteken is ugyanúgy kellett volna kapacitást biztosítaniuk a nyomtatásra"

- mondja Lukács.

Az erre az egy számra újságíróból lapigazgatóvá és terjesztési vezetővé változó Lukács hozzáteszi: ez után egy nyomdatulajdonos ismerőse mondta azt, hogy vállalják a nyomtatást, de az illető végül azt mondta: egyeztetett tulajdonostársaival, és ő maradt kisebbségben, a többiek

nem szeretnének kockáztatni.

Ez után - mondja Lukács - volt olyan nyomda, amelyik nem is hívta vissza őket, volt, ahol akkor mondták, hogy nem vállalják, amikor meghallották, miről van szó, és volt olyan nyomda is, ahol szintén kapacitáshiányra hivatkozva utasították vissza a Nemzet nyomtatását.

Így végül egy pozsonyi nyomdával egyeztek meg 20 ezer példány kinyomtatásában, ami meg is történt. De eközben egy német tulajdonos magyar nyomdája is rábólintott a kérésre, úgyhogy a szerkesztőség úgy döntött, biztosra mennek, és a tervekkel szemben mégis 40 ezer példányt nyomtatnak, hogy ha valamelyik nyomdával mégis gond van, akkor is meglegyen a lap.

De a lap összes példányát elosztották a tüntetésen, Lukács szerint kétszer ennyit is nyomtathattak volna, az is elfogyott volna. Az olvasók adományaiból pedig 26 kilónyi aprópénz gyűjt össze. Lukács erről elmondta: a befolyt összeg fedezi minden nyomdaköltségüket, sőt több is annál. A fennmaradó összeget jótékony célra fogják felajánlani.