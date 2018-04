Pulitzer-díjat értek a Harvey Weinstein zaklatásait feltáró cikkek

Magyar idő szerint hétfő este átadták a Pulitzer-díjat, ami nem kizárólag kiváló újságírásért, hanem kiemelkedő művészeti teljesítményért is adnak. A fődíjat (azaz a közszolgálatért járó díjat) megosztva a New York Times és a New Yorker kapta, a Harvey Weinstein producer zaklatási ügyeiről szóló cikkeiért, amik egy globális hullámot és diskurzust indítottak el nem sokkal a publikálásuk után.

A többi díj nyertese:

Breaking News-tudósítás: The Press Democrat

Tényfeltárás: The Washington Post

Magyarázó tudósítás: The Arizona Republic és USA Today Network

Helyi tudósítás: The Cincinnati Enquirer

Országos tudósítás: The New York Times és The Washington Post

Nemzetközi tudósítás: Clare Baldwin, Andrew R. C. Marshall és Manuel Mogato (Reuters)

Featúra: Rachel Kaadz Ghansah (GQ)

Kommentár: John Archibald (Alabama Media Group)

Kritika: Jerry Saltz (New York)

Véleménycikk: Andie Dominick (The Des Moines Register)

Karikatúra: Jake Halpern és Michael Sloan (The New York Times)

Breaking News fotó: Ryan Kelly (The Daily Progress)

Riportfotózás: Reuters

Fikció: Andrew Sean Greer: Less

Dráma: Martyna Majok: Cost Of Living

Történelemcikk: Jack E. Davis: The Gulf

Életrajz: Caroline Fraser: Prairie Fires

Költészet: Frank Bidart: Half-light

Nemfikció: James Forman Jr.: Locking Up Our Own

Zene: Kendrick Lamar: Damn

A teljes listát itt lehet megnézni, bár igazából mindent felsoroltam.