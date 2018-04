Bejelentette a Hír Tv a csoportos elbocsátást

Közleményt adott ki kedd délután a Hír Tv a társaságot érintő, már múlt kedd óta tudott létszámcsökkentésről. A közlemény szerint a csatorna „a jelenlegi médiapiaci körülmények között”, a „hosszú távú, hatékony működésének fenntartása érdekében” döntött a csoportos létszámleépítésről.

A közleményben azt írják: „az intézkedés a társaság több területét érinti, beleértve a menedzsmentet is.” Arról, hogy a leépítés hány embert érint, nem szól a közlemény, de a Simicska-médiabirodalom jövőjéről szóló múlt keddi bejelentések után kiszivárgott hírekben az szerepelt, hogy 30-40 embert bocsáthatnak el. Úgy tudjuk, továbbra is körülbelül ennyi ember elbocsátásával számolnak, és szerdán minden, a leépítésben érintett munkavállalót tájékoztatnak a döntésről.

A közlemény szerint a „személyi döntéseket kizárólag üzemgazdasági szempontok alapján” hozták meg, és arról is írtak, hogy „közkedvelt műsoraink a jövőben is folytatódnak”.

Simicska Lajos a múlt héten zárta be az érdekeltségeibe tartozó médiavállalkozások közül a Magyar Nemzetet és a Lánchíd Rádiót, és már akkor tudni lehetett, hogy a Hír Tévénél is lesznek személyi változások, míg a Heti Válasznak új kiadót kell keresnie (a Nemzetre és a Heti Válaszra be is jelentkezett az LMP-s Ungár Péter). Simicska médiapiaci visszavonulásáról és a múlt keddi döntésekről itt olvashat bővebben, ebben a cikkünkben írtunk a médiabirodalmának tündökléséről és bukásáról, ebben pedig nagyobb médiapiaci elemzést olvashat.