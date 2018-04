Andy Vajna tévéin egyszerűen nem lehet bevasalni a szerzői jogdíjakat

Nem szolgáltatott adatot az előző évi nézettségéről, illetve bevételeiről az Andy Vajna tulajdonában lévő TV2 Csoport az Artisjusnak, így aztán

a szerzői jogdíjakat nem tudja rajta bevasalni a hazai jogkezelő szervezet

Ezért az Artisjus bírósághoz fordul - értesült a 444.

Magyarországon az Artisjus szedi be a zenék nyilvános lejátszása után a jogdíjakat, és ők fizetnek aztán a zeneszerzőknek és szövegíróknak.A kereskedelmi tévék értelemszerűen fontos bevételi forrást jelentenek, ráadásul ők nem átalánydíjat fizetnek, hanem bevételeik egy bizonyos százaléka után kell hozzájáruljanak a jogdíjalaphoz. Ehhez azonban egyrészt negyedéves bevételeikről, másrészt pedig a műsorokban lejátszott zenékről is adatokat kell szolgáltatniuk az Artisjusnak, hogy ez alapján ki lehessen számítani a fizetendő jogdíj mértékét. Na ezt az adatszolgáltatást mulasztotta el a Fidesz-közeli TV2-csoport, melybe a zászlóshajón kívül olyan csatornák tartoznak, mint a Zenebutik, az Izaura TV, a Spíler TV, vagy a Humor+. Az Artisjus többször élt egyeztetési kísérlettel és felszólítással, de nem járt sikerrel, ezért most a keresetlevelet készítik elő, amit várhatóan heteken belül benyújtanak a bírósághoz.

Fotó: Velvet Andy Vajna

A 2017-es év összegzése most zajlott, az abban az évben elhangzott dalok jogdíjfelosztása 2018 májusában történik majd meg. A tévékből származó jogdíjbevétel egyébként üzleti titok, de az Artisjus éves jelentéséből ki lehet következtetni, hogy például 2016-ban az összes jogdíjbevétel közel negyede, 4,1 milliárd forint folyt be a sugárzási és kábeltelevíziós bevételek címén.

Egyébként nem csak a TV2 Csoport csatornái, hanem a Galaxy TV és a Story 5 TV esetében sem járt sikerrel az artisjusos adategyeztetés, az ő ügyük is bíróság elé kerül majd.

Az ügyben kerestük a TV2 Csoport sajtóosztályát is, amennyiben válaszolnak, beszámolunk róla.