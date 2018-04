Simicska nem igazán szeretné eladni a Magyar Nemzetet

Két forrásunk is megerősítette, hogy a hét elejére (hétfőre vagy keddre) beütemezett tárgyalásra mégsem ment el Ungár Péter a Magyar Nemzethez. Ungár nem sokkal azután jelezte vételi szándékát a lapcsalád (a Magyar Nemzet mellett a Heti Válasz és online kiadásaik) illetve a Lánchíd rádió tulajdonosainak, hogy azok bejelentették a lapok és a rádió bezárását.

Ungár, mint megtudtuk, külföldi utazás miatt mondta le a tárgyalást: épp azért ment külföldre, hogy ott keressen befektetőket a lap megvásárlásához, amely iparági infók alapján 1,5 milliárd forintba kerülhet. Forrásaink szerint a bezárások közben az előre bejelentett ütemben folytatódnak, a lapok és a rádió munkatársai leadják belépőkártyáikat és összeszedik a holmijaikat.

Simicska Lajosék nem akarják mindenáron eladni a lapokat, ahogy informátorunk fogalmazott, nem véletlenül jelentették be a bezárást, hanem azért, mert be akarják zárni a lapokat. A probléma az, hogy ugyan több jelentkező is feltűnt a lapcsalád és a rádió körül, de a tulajdonosok semmiképpen nem akarják a kormánynak vagy annak sameszeinek átjátszani a céget, így ezekre a megkeresésekre nemet mondtak. Többek között annak a Milkovics Pálnak is, aki egy kisállatos tévével igyekszik betörni a magyar piacra éppen. (A vele készült interjúnkat hamarosan olvashatják.) Ezek szerint az eladó nem egészen úgy viselkedik, mint aki valóban eladna bármit is.

Az ügyre jól rálátó forrásunk szintén megerősítette: Simicska Lajos valójában "nem nagyon szeretné eladni a lapot", ugyanakkor Ungár Péter továbbra is "kitart", és fenntartja vételi szándékát.

Az eladás tehát megrekedt, de a Lánchíd rádió még szól - mégpedig azért, mert információink szerint egy ott dolgozó kolléga jelezte a vezetőségnek, hogy ha nem teljesülnek a rádió szerződésében lefektetett, a kötelező műsorszolgáltatásra vonatkozó kitételek, a rádiótól az NMHH elveheti a frekvenciát, és akkor nem is lesz mit eladni. A rádió most csak zenét sugároz és friss, gyártott műsort nem, ami egy másik kitétel megszegése, de ezt pár napig vagy héten át (szerződéstő függően) még lehet húzni, legfeljebb büntetést fizetnek érte. A rádió frekvenciaengedélye októberben jár le.