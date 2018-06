A Fekete Párduc és a Stranger Things kapta az MTV-díjait

Az amerikai MTV csatorna saját díjátadója, az MTV Movie and TV Awards nem tartozik a legnagyobb presztízsű események özé, viszont mivel senki nem veszi az egészet olyan komolyan, ezért az esemény megengedhet magának olyasmiket is, amiket más díjátadók nem. Például tavaly eltörölték a színészi kategóriákban a nemek alapján történő megkülönböztetést.

Továbbá azok után, hogy az olyan díjátadókat, mint az Emmy, a Grammy vagy az Oscar az utóbbi években is rendre fehér férfiak vezették, az idei MTV Movie and TV Awards házigazdája az egyik legmenőbb női komikus, Tiffany Haddish volt.

A díjakat a közönség szavazza meg, ezek után nem olyan meglepő, hogy tartol a Fekete párduc, ami megnyerte a legjobb film, a legjobb alakítás, legjobb hős, legjobb főgonosz díjakat is, többek között. Tévés fronton a Stranger Things lett a legjobb sorozat, illetve az ebben nyújtott alakításáért Millie Bobby Brown kapta a legjobb tévés színésznek járó díjat. A tavalyi év után a legjobb csók díját ismét két férfi kapta, ezúttal Nick Robinson és Keiynan Lonsdale között csattant el a nyertes csók, a Kszi, Simon című filmben.

Az életműdíjat Chris Pratt kapta, aki az egyik legváratlanabb köszönőbeszédet mondta el az este során.

A videóban kilenc szabályt osztott meg a közönséggel, amit így lehetne összefoglalni:

Lélegezz. Ha ezt kihagyod, akkor megfulladsz.

Legyél óvatos a lelkeddel.

Ne legyél szemét. Ha erős vagy, védj meg másokat. Ha okos vagy, akkor légy szerény és hass másokra. Az erő és az intelligencia lehet fegyver is. Ne használd a gyengék ellen. Legyél ennél nagyvonalúbb.

Ha gyógyszert adsz a kutyának, tedd a gyógyszert egy darab hamburgerbe. Nem fogják tudni hogy gyógyszer.

Mindegy, hogy mi az, érdemeld ki. Jó cselekedet. Segíts valakin, akinek fájdalma van. Szolgálj. Jó érzés és a lelkednek is jót tesz.

Isten létezik. Isten szeret téged. Isten azt akarja, ami neked a legjobb. Higgy benne. Én hiszek.

Ha egy buliban vagy és szarnod kell, de túlságosan zavarban vagy, mert el fogod árasztani a wc-t, akkor elmondom, mit kell tenned. Zárd be az ajtót. Ülj le. Először pisilj, oké? Ha megvolt a pisi, akkor jöhet a kaki. Ha megvagy, azonnal húzd le. Boom. Ezzel minimalizáltad az időt, amit a levegővel érintkezve tölt a kaka. Ha előbb kakálsz, több ideig tart a pisi. Rápisilsz, akkor az fellazítja, amitől büdösebb lesz és mindenki tudni fogja, hogy most kakáltál. Bízz benne.

Tanulj meg imádkozni. Egyszerű és jót tesz a léleknek.

Senki sem tökéletes. Az emberek azt mondják, hogy úgy vagy tökéletes, ahogy vagy. Ez nem igaz. Tökéletlen vagy és mindig is így marad. De egy erős hatalom alkotott meg így. És szeret téged. Ha ezt hajlandó vagy elfogadni, akkor kegyes leszel. Az egy ajándék. És úgy ahogyan a szabadság is, amit élvezhetünk ebben az országban, csak úgy jöhetett létre, hogy más a vérével fizetett érte. Ne felejtsd el és ne vedd természetesnek.

A legjobb dokumentumfilm díját a Lady Gagáról szóló, Netflixen bemutatott film kapta. A díjat az énekesnő vette át, aki beszédében elmondta, hogy bár a film címe "Five foot two" (5 láb és 2 inch) valójában kiderült róla, hogy nem is ennyi az igazi magassága.

Az este házigazdája, Tiffany Haddish végig nagyon aktív volt, többször átöltözött, fel is lépett, illetve még egy díjat is nyert. Monológjában megemlítette, hogy nem vezette még előtte soha ezt a gálát egy fekete nő, nem volt még olyan film a Fekete Párduc előtt, aminek fekete volt a főszereplője és 1 milliárd dollárnál is többet keresett volna. A Kardashian családot a Star Warshoz hasonlította, majd megjegyezte, hogy Chris Pratt igazán őrizhetné az ő galaxisát is.