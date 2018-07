Hatalmasat bukott a Netflix, kevés az új felhasználó

Miután a vártnál kevésbé nőtt a Magyarországon is jelen lévő amerikai Netflix internetes tartalomszolgáltató felhasználóinak száma a második negyedévben, zuhant a cég árfolyama a New York-i tőzsdén. Pedig nemrég mi is megírtuk: májusban pénzpiaci értéke alapján a Netflix lett a világ legnagyobb szórakoztatócége, megelőzve a Disney-t.

De bár a Netflix-részvény még 1,18 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést, de a tőzsdezárást követő elektronikus kereskedésben 14,13 százalékos mínuszba, 343,89 dollárra esett az árfolyam, ami 24,2 milliárd dollárral csökkentette a vállalat piaci tőkeértékét - írja az MTI. A BBC ugyanakkor hozzáteszi: a részvényeseknek nincs okuk a falba verni a fejüket, hiszen ez a csökkenés két "extrémen erős" negyedév után következett, és a visszaesés előtt a részvények ára megduplázódott.

A New York-i tőzsde hétfői zárása után közzétett gyorsjelentés tanúsága szerint a június végével záródott három hónapban 5,15 millió új felhasználó regisztrált a tartalomszolgáltatónál, míg szakértők jóval több, 6,2 millió új taggal számoltak. A befektetők által leginkább figyelt adat a felhasználók száma, amely fontos jelzés a következő negyedévekre.

A pénteki, 395,8 dolláros árfolyammal számolva 172,05 milliárd dollár volt a Netflix piaci tőkeértéke, 148,56 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

A Netflix felhasználóinak száma 130,14 millióra nőtt világszerte a második negyedév végére. Március végén 125,00 millió, egy éve, június végén pedig 103,95 millió volt ez a szám. Ezen belül az előfizetéssel rendelkezők száma a tavaly júniusi 99,04 millióról idén márciusra 118,90 millióra, június végére pedig 124,35 millióra nőtt.

Az Egyesült Államokban 57,38 millió felhasználóból 55,96 milliónak volt előfizetése, külföldön pedig 72,76 millió felhasználóból 68,39 millió volt előfizető idén június végén. A második negyedévben a felhasználók száma az Egyesült Államokban mindössze 670 ezerrel, külföldön pedig 4,47 millióval, míg az előfizetők száma 870 ezerrel, illetve 4,58 millióval nőtt.

Elemzők jobb eredményt vártak: arra számítottak, hogy az Egyesült Államokban 1,19 millióval, külföldön pedig 4,97 millióval nőtt a felhasználók száma.

A Netflix bevétele éves összevetésben 40,3 százalékkal, 3 milliárd 907 millió dollárra nőtt a június 30-án záródott negyedévben. A vállalat negyedéves adózott eredménye 384 millió dollárra, részvényenként 85 centre emelkedett az egy évvel korábbi 66 millió dollárról, részvényenként 15 centről. Elemzők 3,94 milliárd dolláros bevétel mellett 79 centes részvényenkénti nyereségre számítottak.

A Netflix arra számít, hogy a harmadik negyedévben 3,98 milliárd dolláros bevétel mellett 307 millió dolláros nyereséget termel, felhasználóinak számát 5,00 millióval, az előfizetéssel rendelkezőkét pedig 5,15 millióval növeli.