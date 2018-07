Hétmillió gyűlt össze a Csengetett, Mylord? találkozóra

Szeptember 22-én megrendezik Magyarország első Csengetett, Mylord? közönségtalálkozóját. A rendezvényt közösségi finanszírozásból szervezik, több mint 800 rajongó dobott rá össze 7,1 millió forintot. Az összeg a szervezők minden várakozását felülmúlta.

A találkozóra a máig népszerű brit sorozat sztárjai közül Susie Brann (Miss Poppy), Catherine Rabett (Miss Cissy), Amanda Bellamy (Rose), Michael Knowles (Mr. Teddy), Jeffrey Holland (James), Perry Benson (Henry) és Su Pollard (Ivy) is eljön.

A rendezvényre nem lehet jegyet venni, csak azok vehetnek részt rajta, akik legalább ötezer forintal támogatták a szervezést. A teljes egészében civil kezdeményezést egyébként három magánember: Polgár Zsuzsa, Hegedüs Kinga és Szijj András koordinálja. A helyszín is megvan már, de ezt csak azoknak árulják el, akik hozzájárultak a gyűjtéshez.

A Csengetett, Mylord? egy 26 részes brit tévésorozat, amit a BBC-n mutattak be 1988-ban. Négy évadot élt meg, külföldön is nagyon népszerű lett. A történet az 1920-as években játszódott és az arisztokrata Meldrum-család, szolgálóik és barátaik, ismerőseik életéről szólt. Máig ismétlik (nálunk is) köszönhetően a jól megírt karaktereknek, jellegezetes humorának és annak, hogy amellett, hogy vicces volt, alaposan bemutatta a kor brit társadalmának igazságtalanságait. A magyar Csengetett, Mylord? Facebook-csoportnak több mint 21 ezer tagja van.