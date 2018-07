Az LMP az NMHH-hoz fordul a 2Rule sportszergyártó bújtatott reklámja miatt

A Lehet Más a Politika párt szerette volna, ha egy közleményük az MTI-nél is megjelenik, de a Magyar Távirati Iroda a bevált gyakorlatnak megfelelően csuklóból visszahajította a közleményt.

Nem először fordult már elő, hogy az MTI, az elméletileg független, állami hírügynökség nem közöl le olyan híreket, melyek sértik az érdekeiket, ebben az esetben az LMP a közmédia működésének egy aspektusát firtatta. Az MTVA égisze alatt működő MTI az alábbi indoklással tagadta meg a lent olvasható közlemény leközlését:

Tisztelt LMP Sajtóiroda! Tisztelt Wéber Ferenc!

A Lehet Más a Politika párt (LMP) „Az LMP az NMHH-hoz fordul a 2RULE sportmezgyártó cég reklámozása miatt” című, az MTI OS-hez a mai napon eljuttatott közleményével kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy közleményük az OS Szabályzatának 14. 2. pontjába ütközik, ezért azt nem áll módunkban kiadni.

Felhívom továbbá a szíves figyelmüket arra, hogy a Szabályzat 15. pontja értelmében az MTI jogosult egyes közlemények közzétételét megtagadni, a közlemény közzétételének megtagadásáért semmilyen felelősséggel nem tartozik.

A hivatkozott pont ez:

A közlemény nem sértheti a közmédia szervezeteinek jó hírét és üzleti érdekeit, nem irányulhat a közmédia bármely szervezete vagy annak munkavállalója ellen.

És akkor jöjjön a közlemény maga:

A Lehet Más a Politika párt (LMP) közleménye

Budapest, 2018. július 24., kedd (OS) - Az LMP az NMHH-hoz fordul a 2RULE sportmezgyártó cég reklámozása miatt

Turcsán Szabolcs, az LMP Országos Elnökségének a tagja beadványt intézett a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz (NMHH) eljárás lefolytatása érdekében. Az LMP álláspontja szerint ugyanis a köztévé sportműsora megsértette a Médiatörvény termékmegjelenítésre vonatkozó rendelkezéseit, amikor a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó 2RULE sportmezgyártó cég kitűzőjét viselte a műsor házigazdája a ruházatán: de a termékmegjelenítésről nem tájékoztatták a nézőket.

Az LMP álláspontja szerint önmagában már az is felháborító, hogy egy még alig létező sportmezgyártó céget kell a közpénzből fenntartott propaganda gépezetben úgy reklámozni, hogy azzal jelzik: a Fidesz rendszerében a fair verseny nem merülhet fel. A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó 2RULE ugyanúgy akarja letarolni a magyar sportpiacot, ahogy a Fidesz politizál: monopol helyzetet kialakítva, erőből, állami milliárdokat költve a propagandára.

Az LMP határozott meggyőződése, hogy a miniszterelnök jóbarátjának ebben az üzletben is számos olyan ügylete lehet, amelyet hatékonyan ki kell vizsgálni, így az NMHH beadvány csak az első lépés.

Az egész ügyet az MTVA M4Sport nevű sporttelevízójában vasárnap, azaz július 22-én este vetített GÓÓÓL című műsor váltotta ki, amiben a műsorvezető Molnár Mátyás a zakóján jól látható 2Rule-kitűzőt viselt. A 2Rule ugye az a sportszergyártó cég, amit Mészáros Lőrinchez lehet kötni, és ami szélsebesen hódítja meg éppen a magyar sportéletet, ők akarják öltöztetni az olimpiai csapatot, a labdarúgó-válogatottat, tán még a Fidesz-frakció kispályás focicsapatát is, ha van olyan, de egyelőre csak három labdarúgócsapatig (Felcsút, Haladás, Diósgyőr) jutottak.

A jó bornak is kell a cégér, hát még egy olyan márkának, amit javarészt kínai és török alapanyagból, külföldön varrnak, majd állítanak be magyarnak. A reklám viszont nem olcsó, és mindenféle szabályozás alá esik – így a termékmegjelenítés is, amiről azt kell tudni, hogy

A támogató – szponzor nevének, márkajegyének, védjegyének, a megjelölésnek a feltüntetése a kiadványnál, a műsornál, rendezvénynél úgy kerüljön a nyilvánosság elé, hogy a résztvevők, nézők, olvasók, hallgatók a szponzorálás tényéről tudomást szerezzenek. (A támogatás ellentételezése megjelenhet PR eszközökkel, reklámeszközöknél, termékelhelyezéssel, névhasználattal, stb.)

Az LMP ebből azt kifogásolja, hogy sem a műsor alatt, sem előtte vagy utána nem történt említés arról, hogy ez itt most reklám lenne/lett volna/lesz, Molnár feltette a kitűzőt, MERT OLYANJA VOLT. Csakhogy ez így nem működik. Az NMHH igen szigorúan bünteti a termékmegjelenésre vonatkozó szabályok megsértését, tavaly a TV2-t 8 millió forintra büntették meg azért, mert ugyan jelezték, hogy termékmegjelenítés lesz a Stahl konyhája című műsorban,

de 14 alkalommal indokolatlan hangsúllyal, hosszan, kiállításszerűen szerepeltettek egy mosogatógép-tisztító márkát.

Az RTL-t 2015-ben 50 000 forintra büntették hasonló kihágásért (nyilván nem ugyanolyan súlyúért, mint a TV2-t), de kapott már ejnyebejnyét szinte minden tévé, az M4Sport legutóbb akkor, amikor egy sport témájú könyv bemutatásakor mutatta az egyik szponzor nevét túl hosszú ideig.

A mostani ügyben a következő kérdések merülnek fel:

Fizetett-e a 2Rule a kitűző mutogatásáért, és mennyit?

Nyilvános-e ez a szponzorációs lehetőség?

Más cégek kívántak-e élni vele?

Az NMHH a visszaeső M4Sportot mennyire bünteti majd?

Költői kérdés mind, nyugi.