RTL: Ubrankovics Júlia tízmilliót követel rajtunk

A botrányt kirobbantó cikkünkben azt írtuk, hogy a német eredeti alapján készülő sorozat második évadának forgatását az RTL Klub a női főszereplő Ubrankovics Júlia nélkül kezdi meg. A válás a színésznő elmondása szerint nem igazán fair körülmények között történt, hiszen ő csak a sorozat kedvéért jött haza, aktívan részt vett a promócióban, semmilyen külföldi munkát nem vállalt 2018 októberéig, és többször saját költségén repült haza a sorozat promóciója, utószinkronja vagy bemutatója miatt Amerikából.

Imádott részt venni az egészben, és boldog volt, hogy újra itthon is játszhat. Míg aztán a sorozat készítői mindössze néhány héttel a második évad forgatásának megkezdése előtt zárt ajtók mögött közölték vele, hogy a második évadban már nem tartanak igényt a munkájára. Szakmai indok nem hangzott el a színésznő elmondása szerint, sőt közölték vele, hogy szakmailag elégedettek voltak a munkájával. Később kiderült, hogy a főszereplő Nagy Ervin nem szeretett volna vele dolgozni, más partnert kért, akivel jobban működik a forgatás.

Kolosi Péter, az RTL Magyarország vezérigazgató-helyettese és programigazgatója a 24.hu-nak azt nyilatkozta, hogy nem nagyon érti Ubrankovics értetlenkedését, hiszen a szerződése egy évadra szól plusz egy évados opcióval, amit a csatorna nem kívánt érvényesíteni.

Minden más, ami elhangzik arról, hogy ki hitegetett kit, számomra elég nevetséges, hiszen arról van szó, hogy nem akartunk tovább együtt dolgozni, miközben a szerződés is arról szólt, hogy egy évig dolgozunk együtt.

Kolosi azt is nehezményezi, hogy a színésznő az eredeti sorozatra mutogat, pedig pontosan tudja ő is, hogy egy eredeti sorozat lokális (magyar, holland stb.) verziójának elkészítésekor az eredeti csak sorvezető, és nem kőbe vésett tény.

Tehát attól, hogy valahogy van Németországban, abból egyáltalán nem következik, hogy Magyarországon is ugyanúgy lesz.

Ubrankovics korábban azt is elmondta az Indexnek, hogy ha ennyi bajuk volt vele, miért nem szóltak, amire Kolosi azt válaszolta, hogy nem akarták ezzel nyomasztani, mert csak ártottak volna neki. Ebben van valami, de így sem teljesen tűnik kósernek, hogy egy több hónapon át tartó forgatáson a nem megfelelően teljesítő színészekre csak legyintenek, hogy jó lesz az, Juli, ne parázz. Ha egy operatőr vagy berendező munkájával elégedetlenek, van rá egy láda közepes minőségű sósborszeszünk, hogy jelzik neki. Az persze igaz, hogy ha egy ilyen beszélgetés után a színész megsértődik és/vagy már korábban kirúgják, akkor a produkció kreatív szempontból gödörbe kerülhet (menet közben kell keríteni egy új színésznőt, kiírni az előzőt, stb.), ami súlyos milliókba kerül.

Ameddig tehát nem voltunk abban biztosak, hogy nem vele folytatjuk, addig ezt természetesen nem közöltük, viszont amint megvolt a döntés – az akkor van meg, amikor megvan a megállapodás az új szereplővel –, szóltunk is neki. Ez teljesen normális, legközelebb is így csinálnánk. Miközben, hangsúlyozom, a szerződése nem is szólt tovább, tehát nyugodtan kereshettünk mást.