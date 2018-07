Szexuális zaklatással vádolják a CBS főnökét

Részletes nyomozáson alapuló, feltáró cikket írt a The New Yorker arról, hogy a CBS televízió vezére, Les Moonves szexuálisan zaklatott nőket - írja a CNN.

A lapnak hat nő mesélte el, hogy Moonves zaklatta őket.

Az egyikük Ileana Douglas színésznő, aki azt állítja: 1997-ben Moones felhívta őt az irodájába, miközben a színésznő egy pilotfilmen dolgozott a CBS-nek. A CBS vezére arra kérte a nőt, hogy hadd csókolja meg. Douglas megpróbált visszamenni dolgozni, de Moonves megragadta őt és erőszakkal csókolni kezdte, felhúzta a szoknyáját. Douglas visszautasította, ellenállt. A színésznő szerint a pilot forgatása alatt Moonves újra próbálkozott, ezért később a színésznő felhívta telefonon és jelezte neki, hogy soha többé nem dolgozik a CBS-nek.

A New Yorkernek más áldozat is megszólalt, például Janet Jones író. Vele is erőszakosan akart csókolózni Mooves - legalábbis ezt állítja a nő.

A lap megszólaltatta Moonvest is, aki lényegében nem tagadta a nők állításait, de azt állítja: szexuálisan nem zaklatott senkit és felfogta, hogy a nem az nemet jelent.