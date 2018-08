Csak kapkodjuk a fejünket

Médiaipari különkiadásunkat olvassák, azok kedvéért foglaljuk össze, mi is történt ma, pár óra leforgása alatt a magyar médiapiacon, akik eddig dolgoztak, és nem akarták idegesíteni magukat ilyesmivel.

A Hír TV visszafoglalása

Nyerges Zsolt nem egészen egy hete vette meg Simicska Lajos médiabirodalmát (is), azaz vette át egykori üzlettársa részesedéseit, azaz asszisztált egy újabb fideszes oligarcha lenullázásához. Az új tulaj ma reggel ment be a tévébe, ahol bejelentette, hogy ő nem foglalkozik a médiával, de vannak erre emberei, például:

Répásy Bálint, a most bezárt Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. egykori üzletfejlesztési igazgatója, akiből a vezérigazgató lett;

Liszkay Gábor, a Mediaworks vezetője, aki média-tanácsadóként dolgozik majd a csatornánál;

Szikszai Péter, aki a tartalomért felelős vezérigazgató-helyettes lesz (ő már volt vezérigazgató-helyettes a Hír TV-nél, majd a Magyar Időknél és az Echo TV-nél dolgozott);

és Szikszai élettársa, Mentes Katalin, a Hír TV egykori hírszerkesztője, később az Echo TV hírigazgatója, aki pedig hírigazgatóként tér vissza.

Ezzel együtt Kálmán Olga és Csintalan Sándor távozott a tévétől, előbbit kirúgták, utóbbi gyorsabb volt, és felmondott. Megszűnik az Egyenesen és Csintalan Sándor műsora is, az előbbi pont kapóra is jött a tévének, amiben lement az első új hírműsor bármiféle belpolitikai vagy a tévét érintő hír nélkül, majd az Egyenesen ismétlése helyett Orbán Viktor tusványosi beszédét adták le.

Kisberk Szabolcs lelkiismeretet növesztett, és otthagyta az N1TV-t

Az interneten működő Nemzeti Tévé kilencfős (?) stábjából a lakájmédia szerint nyolcan is leléptek ma, közülük hárman rém drámai videóüzenetben. Egyikük, Kisberk Szabolcs, már egyszer lépett le ilyen teátrálisan, a Hír TV-t hagyta ott a Célpont című műsor stábjával együtt, akiknek a hitvallása az „Orbán nem geci" kijelentésre épült. Az N1TV-től távozóban a Pesti Srácoknak azt nyilatkozta:

Kizárólag morális okai vannak a távozásunknak, a Hír TV-nél kialakult helyzettel való időbeli egybeesés pedig pusztán a véletlen műve. Én a Jobbiknál annyi mindent láttam, hogy abból kijönne egy bűnügyi regény.

Távozott a Zoom.hu hírigazgatója

Murányi András 25 éve dolgozik újságíróként, ebből 15 évet a Népszabadságnál élt meg, melynek utolsó főszerkesztője volt a lap 2016-os bezárásakor. A Zoom.hu portált kiadó STRAT-POL Kft. ügyvezetője, Tarjányi Péter, azt nyilatkozta, hogy Murányinak nem lesz utódja, távozásával megszűnik a hírigazgatói poszt, amit eleve neki kreáltak még tavaly, amikor úgy tűnt, a portfólió a vidéki nyomtatott sajtóban és a rádióban bővülhet. Aztán nem bővült, mert nem volt hová (a Fidesz-közeli médiabirodalom építse közben elfogytak a termékek, és Tarjányinak pont nem jutott már).

Borókai Gábor csak nem ment sehová a válasz.hu-tól

A Magyar Idők és a 24.hu is lehozta, hogy Borókai lemondott az egykori Heti Válaszból lett, online és digitális formában elérhető Válasz főszerkesztői posztjáról, de nem is, csak a tulajdonosi körből szállt ki, és nem is ma.