Kálmán Olga helyettese annyira nem izgatta a nézőket

A Hír TV vissza/át/el/megrendeződése utáni első, hektikus nap nem váltotta meg a világot nézettségben, igaz, összességében nézve nem volt sokkal rosszabb, mint egy júniusi szerda. A nyár persze faktor, meg az is, hogy a Hír TV eleve nem tartozott a különösebben nézett tévék közé, és ez érvényes a G-nap előtti, régenmindenjobbvolt időszakra, a G-nap utáni Sötét Esztendőkre, és egy nap adatait nézve, a Diadalmas Feltámadásra is.

Csodát tenni a hírtelevíziózásban lehet, de ahhoz háború kell, meg terrortámadás, egy sima nap nem emel be egy ilyen tematikus kábeladót a nézettségi listák élmezőnyébe. A Hír TV 1-1,6 százalékos közönségarányú tévé (a 18 év feletti nézőket figyelembe véve), 2014-ben, amikor még Európa egyik legjobb hírtévéjének számított, legalábbis az origo egyik nevesített szerzője szerint, 1,3 százalékot produkált, azaz most mutogathatnánk a számokra, hogy a G-nap után jobbak lettek a számok, de ez a különbség a statisztikai hibahatáron belüli. Ez a tévé ennyit tud és kész.

A birtokunkba jutott nézettségi adatok alapján az nyilvánvaló, hogy a váltás első napja nem okozott földindulásszerű változásokat, de ez így természetes: a váltás hatása hosszabb távon lenne érzékelhető, de 0,2-0,3 százalékos eltérésnél nagyobbakra azért ne számítsanak a régi-új gazdák. Három nap főműsoridejét hasonlítottuk össze nézőszámban, a 18 év feletti lakosságot nézve:

06.06.2018

HÍRADÓ / 18:30:08-19:00:00 / 20 673 néző

EGYENESEN / 19:00:05-20:52:40 / 56 402

HÍRADÓ / 19:58:35- 20:21:01 / 51 132

SZABADFOGÁS / 21:06:41-21:52:52 / 100 370

HÍRADÓ / 22:00:09- 22:48:05 / 78 178

13.06.2018

HÍRADÓ / 18:30:22-19:00:10 / 20 966

EGYENESEN / 19:00:11-19:53:12 / 51 953

HÍRADÓ / 19:59:09-20:22:28 / 50 882

NEM GYENGE / 21:06:29-21:53:43 / 40 386

HÍRADÓ / 22:00:08-22:31:18 / 25 556

01.08.2018

HÍRADÓ/ 18:30:12-18:59:11 / 20 784

MAGYARORSZÁG ÉLŐBEN / 18:59:12-19:54:09 / 39 640

HÍRADÓ / 20:00:06-20:29:45 / 51 189

LAPZÁRTA / 20:35:03-20:58:30 / 37 688

ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK BESZÉDE TUSVÁNYOSON 2018 / 21:10:37-21:53:27 / 23 306

HÍRADÓ / 22:00:07-22:32:23 / 36 379

Amit le lehet szűrni, így nagy hirtelen, hogy a fél hetes híradók nézettsége konstans, pár száz nézős eltéréssel futnak, ami természetes, ilyenkor a hírfogyasztók a TV2 és az RTL hírműsorait nézik. A hétkor kezdődő Egyenesen 50-51 000 fős nézőtábora nem nagy, a közönségaránya 1,4-1,6 százalékos, ami a csatornaátlag környékén mozog. Hogy bukás volt-e, ahogy a lakájmédia mondja, az sok mindentől függ, a Hír TV az origót egy ilyen kijelentésért konkrétan beperelte, mert szerintük az Egyenesen a sáv átlagnézettségét megduplázta.

És akkor forduljunk rá az új műsorrendre, amiben az Egyenesen helyett Magyarország Élőben volt látható a tévétől kirúgott Kálmán Olga pótlására az Echo TV-től gyorsan áthozott Földi-Kovács Andrea műsorvezetésével. Az első adás 39 640 nézője, hogy is mondjuk, kevesebb, mint az Egyenesen 50 000 körüli számai, azaz, ha azt "iszonyatos bukásnak" nevezte a kormánymédia, akkor ez is az. Szerintünk nem, egy adásból nem lehet következtetni, de az figyelmeztető lehet a Hír TV vezetőségének, hogy tegnap a katasztrófaturisták is őket nézték, akik egy héten belül könnyen eltűnhetnek.

A miniszterelnöki beszéd 23 306 fője megint csak nem mérvadó, műsorváltozás volt, nem volt promózva sem, meg hát annyira nem is izgalmas műsorszám ez, bárhogy is nézzük, amit a beszéden lehetett elemezni, azt már mindenki megtette. Ebben a sávban egyébként a Szabadfogás 100 000 néző felett teljesített június elején, de a Nem gyenge is hozott 40 386 nézőt, szóval ide valami olyan műsor kell, ami egy kicsivel acélosabb, hiszen közönség lenne - az este 10-es Híradóra 36 379-en voltak kíváncsiak.