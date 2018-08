Nagy Ervin: Hazugság, hogy én rúgattam ki Ubrankovics Júliát

Hogy én rúgattam volna ki Ubrankovics Júliát A tanár című sorozatból, az egész egyszerűen fogalmazva hazugság. Nem vagyok abban a helyzetben, hogy kényem-kedvem szerint váltogassam a partnereimet, mint a gatyáimat, és nem is jellemző rám, hogy a partnereim miatt hisztizzek.

Az RTL Klub egy profitorientált cég, az országra jellemző uram-bátyám viszonyok nélkül: nem egy színész dönt több százmillió forintos projektek szereplőiről, Soha, senkit nem rúgattam ki semmilyen produkcióból” – mondja az Indexnek Nagy Ervin, A tanár főszereplője.

Nemrég az Index írta meg, hogy az RTL Klub – eltérve a licenszt adó eredeti német sorozattól – nem hosszabbította meg a női főszereplő, Ubrankovics Júlia szerződését a sorozat most forgó második évadára, és a színésznő úgy érzi, az elválás nem fair módon történt, mivel csak jóval a döntés meghozatala után szóltak neki, így – mint mondja – elesett sok más munkalehetőségtől, hiszen a csatorna szóbeli kérésére semmi mást nem vállalt október végéig, és ezért utazott haza Amerikából is.

Ubrankovics nyilatkozata után az RTL Klub többször is elmondta: a „válás” oka egyrészt az, hogy nem voltak elégedettek a színésznő játékával, másrészt „főszereplőtársa, Nagy Ervin sem szeretett volna vele dolgozni, többször kérte, hogy keressünk neki más partnert, akivel jobban működik a forgatás.” Ami alapján a bulvárlapok úgy kezdtek írni az ügyről, mintha Nagy Ervin rúgatta volna ki kollégáját. A színész erre azt mondja: „Ha akarnék, sem tudnék ilyesmit elintézni az RTL Klubnál.” És valóban:

az, hogy nem hosszabbítottak szerződést Ubrankovics Júliával Kovács Dániel Richárd rendezői és Herman Péter kreatív produceri döntése volt.

Azt persze Nagy Ervin sem állítja, hogy ne fogalmazta volna meg a problémáit a partnerével kapcsolatban a rendező felé. „Egy jó partner nemcsak annyit jelent, hogy a másik tetszik vagy sem, ügyes vagy sem. Egy jó partnerrel van köztünk egy olyan belső energia, egy olyan pulzálás, amivel felfelé húzzuk egymást. Húsz év filmezés után ki merem jelenteni, hogy egy filmben a partnereknek egy idő után félszavakból is meg kell érteniük egymást. Mi viszont nem tudtunk egymásból építkezni, nem volt meg a dolog svungja. Az első héttől kezdve problémák voltak, hol a hangsúlyozással, hol azzal, hogy Juli mindig a kezében tartott valamit, ha kellett, ha nem, mint az amerikai sorozatokban, mert az hú, de természetes. És ha ezekről a problémákról szóltunk neki, ha megpróbáltunk segíteni, felhívni a figyelmét, hogy a karakter az nem egészen ilyen, annak általában sértődés vagy hárítás lett a vége. Úgy éreztem, Amerikából több önérzetet hozott haza, mint szakmai tudást” – mondja Nagy Ervin.

Nagy Ervin azt mondja, ahogy az korábbi újságcikkekben is megjelent, idővel egyre rosszabb kedve lett a forgatáson: „Így nem láttam biztosítva a sorozat sikerét hosszú távon, hiszen akár nyolc-tíz évadra is lehetne tervezni A tanárral. Úgy éreztem, hogy Julival csak hármasra lehet megcsinálni ezt a feladatot, pedig akár csillagos ötös is lehetne.” A színész hozzáteszi, amúgy esze ágában sem lett volna minderről beszélni, „de Juli felrúgta a szakmában megszokott diszkréciót, és elkezdődött a sárdobálás, ezt pedig nem szeretném szó nélkül hagyni. De többet nem nyilatkozom ebben a témában.”

Nagy Ervin egyébként azt mondja, vele nem egyeztettek a végső döntésről. Viszont, mint mondja, ha maradt volna a sorozatban ugyanaz a színésznő, akkor is vállalnia kellett volna a közös munkát. „Jelezni a rendezőnek, hogy nem tudok valakivel jól együttműködni, és lecseréltetni a partneremet, az nemhogy nem ugyanaz, de két külön univerzum.