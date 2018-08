Beyoncé szerint egy rabszolgatartótól származik

Beyoncé a Vogue magazinnak adott interjújában beszélt származásról, testképéről és gyerekeiről. A Guardian azt írja, az amerikai énekesnő nemrég egy mélyebb családfakutatást csinált, amiből kiderült, hogy

felmenői között egy rabszolgatartó is volt, aki beleszeretett és elvett egy rabszolgát.

Ez eléggé sokkolta őt, és szerinte idő kellett neki ahhoz, hogy mindezeket megeméssze, és más perspektívába helyezze. Végül arra jutott, hogy valószínűleg ez az oka annak, hogy ikrekkel, egy lánnyal és egy fiúval lett terhes.

Azt mondta, korábban a családjában a férfi-női kapcsolatokat az erőszak és a kihasználás jellemezte, de most "a két energia egymás mellett jött létre és növekedett a véremben" a családban először. És pont ezért gondolja azt, hogy ő most képes megtörni ezt a családi átkot, és a gyerekeinek ezután könnyebb élete lesz. Ez segített a saját személyes problémáit is megoldani férjével, Jay-Z-vel, akiről azt a hír járta, hogy megcsalta az énekesnőt.

Az énekekesnő beszélt arról is, hogy mindent megtesz azért, hogy a társadalmi tabukat döntögesse. Az áprilisi Coachella-n például ő volt a fő attrakció, ezért pedig szerinte "a világ sokat fejlődött előre, hiszen egy színesbőrű nő lehetett a főfellépő egy ekkora fesztiválon".

Beyoncé azt is elárulta a Vogue-nak, hogy az ikrek, Rami és Sir sürgősségi császármetszéssel jöttek a világra, és ellentétben az első gyereke születésével, most a szülés után már ő maga sem akart megfelelni a társadalom nyomásának arról, hogy kéne kinéznie a testének, és inkább megélte a teltségét.

A Vogue szeptemberi számába egyébként a képet a 23 éves Tyler Mitchell fotózta, aki az első afroamerikai a lap címlapfotósai között.