Természetben fizet a 2Rule a reklámpercekért

A bartermegállapodás részleteiből kiderül, hogy az MTVA dolgozói 15-20 százalékos kedvezménnyel vásárolhatnak mezeket, illetve a 2Rule remek felszereléseit sorsolják majd ki mindenféle nyereményjátékban. A 2Rule szédületes tempójú térhódításának egyik jele az volt, amikor az M4 Sport élőben adta a felcsúti csapat mezbemutatóját, amire eddig nem volt példa a magyar sportközvetítések történetében. Csak a tisztánlátás végett: egy elméletileg független sportegyesület lecserélte a sportszergyártóját, és erről a közpénzből működtetett televízió a helyszínről beszámolt.

Az is feltűnő volt, hogy az M4 Sport egyik műsorvezetője a 2Rule kitűzőjét viselte az egyik műsorban, illetve ugye ott volt még az a riport, amiben a magyar vívóválogatott tagját, az olimpiai bajnok Szilágyi Áront húzták csőbe egy előre le nem egyeztetett reklámmegjelenéssel.

A 24.hu kikérte a szerződést, és a vicc kedvéért az MTVA-s reklámok listaárait is, ami tök felesleges, mert a hazai reklámpiacon a listaár az olyan, mint a nem fideszes gimnáziumigazgató, hallottunk már róla, de egyre kevesebbszer látjuk. (Nem is kapták meg az MTVA-tól, mert listaár már nincs is náluk.)

Ami a szerződésből kiderült, az, hogy

a 2Rule az MTVA-tól

öt másodperces támogatói spotokat,

klasszikus reklámokat,

termékelhelyezést

és online PR-cikkeket kap,

amiért cserébe

bérbe ad 2rule-termékeket az MTVA-nak,

megjeleníti az M4 logóját 2rule-termékein,

nyereményjátékokhoz ad termékeket,

továbbá 15-20 százalékos kedvezményt garantál a 2rule-termékekre (futball-, kosárlabdamezekre, futóruházatra, prémiumkategóriás sportruházatra, utcai és sportcipőkre) az MTVA dolgozói számára.

A szerződés 2019. június 30-ig érvényes, összértéke papíron 3,4 millió, de ugye nem kell fizetni, mert cserekereskedelem van.

A felmerülő kérdések, így hirtelen: