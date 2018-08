A tizenkettedik évad után nem folytatódik az Agymenők

Hivatalos: a Warner Bros., a Chuck Lorre Productions és a CBS közösen bejelentette, hogy a The Big Bang Theory, vagyis az Agymenők soron következő évada az utolsó is lesz egyben: a 12-ik szezonnal ugyanis befejezik a kultikus sorozatot 2019 májusában.

Örökké hálásak leszünk a rajongóknak, hogy az elmúlt tizenkét évad alatt ennyire támogatták a sorozatot. A szereplők, az írók és a stáb is rendkívül hálás a sorozat sikeréért, és azon dolgozunk, hogy egy olyan befejező évadot és évadzárót készítsünk, ami egy emlékezetes és kreatív lezárást hoz az Agymenőknek.

Az utolsó évad szeptember 24-én, hétfőn kezdődik majd a CBS-en, majd a szokásos csütörtöki időpontokban fog folytatódni.

A sorozat 2007-ben indult útjára, ez idő alatt hétszer jelölték Golden Globe-ra, és 52 Emmy-díj jelöléséből 10-et el is vitt. 12 évad alatt összesen 279 rész készült, és átlagban majdnem 20 millióan néztek egy-egy epizódot.

Az Agymenők az évek alatt az egyik legsikeresebb sitcommá vált, és a tudományos közegben is gyűjtötte rajongóit. Állatfajokat is neveztek el a főszereplő után: egy majom a Columbus állatkertben például a Dr. Sheldon Cooper nevet kapta, de egy méhfajt is elneveztek Sheldon szavajárása után (Bazinga!), így lett belőle Euglossa bazinga, és egy medúzafajtát is, ami a Bazinga Rieki névre hallgat.

2015-ben a Kaliforniai Egyetemen ösztöndíjat is alapítottak The Big Bang Theory Scholarship néven (Agymenők Ösztöndíj), amivel olyan rászoruló egyetemi hallgatókat segítenek, akik a tudomány, technológia, mérnökség vagy matematika területén akarnak továbbtanulni.

