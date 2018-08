Mészáros Lőrinc lapjai elvesztették minden ötödik olvasójukat

A megszüntetett Magyar Nemzet sok olvasója a Népszavához pártolt, de alapvetően szinte minden lap példányszáma csökkent 2018. második negyedévében. A Mészáros Lőrincen keresztül a Fidesz propagandagépezetének részévé tett lapok viszont még az átlagosnál is több olvasójukat vesztették el - állapította meg a példányszámokat elemezve a Menedzsment Fórum.

"A vidéki lapok zöme 2016 harmadik negyedévében került Mészáros érdekeltségi körébe, azóta pedig drasztikus zuhanások mutatkoznak a MATESZ adatai alapján. A 13 vizsgált lap összértékesítése kereken 20 százalékkal esett vissza. 2016 harmadik negyedévében összesen valamivel több mint 249 ezer példányt adtak el átlagosan a 13 lapból, ez mára közel 200 ezerre zuhant vissza" - állapította meg a lap.

Hozzátették: a második negyedévben a nem kormánykézben lévő lapok közül a 168 óra 13,8 százalékos zuhanása a legnagyobb a múlt év azonos időszakához képest, de a Mészáros kezébe került lapok szinte mindegyik felülmúlja ezt a zuhanórepülést is.

Beszámoltak arról is, hogy a Magyar Nemzet megszüntetése kedvezhetett a Népszavának, amely 3 hónap alatt 7,4 százalékkal tudta növelni az eladott példányszámot, ami így 19,9 ezerről 21 ezer fölé emelkedett. Az egy évvel ezelőtti teljesítményhez képest kereken 10 százalékos a növekedés mértéke - írják.

A helyzet egyébként is szokatlanul rossz: még a Magyar Nemzet is csak stagnálni tud, a válságot tradicionálisan kevésbé megérző bulvárlapok és pletykamagazinok is mind elmaradásban vannak az előző év hasonló időszakához képest.