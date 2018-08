John Lennon gyilkosa továbbra is börtönben marad

Mark David Chapman szerdán jelent meg New York állam feltételes szabadlábra helyezésről döntő bizottsága előtt, majd rövid úton mehetett is vissza a cellájába, mert kérvényét zsinórban tizedik alkalommal is elutasították. Új kérvényt leghamarabb 2020-ban adhat be. Az AP hírúgynökség megszerezte az elutasító végzést, mely azt mondja ki, hogy

Chapman visszatérése a társadalomba összeegyeztethetetlen a társadalom érdekeivel és biztonságával, valamint kisebbítené a bűncselekmény súlyosságát, ezzel aláásva a törvény iránti tiszteletet.

Ezzel nehéz vitatkozni.

A most 63 éves férfi azért ül börtönben, mert 1980. december 8-án, manhattani lakása előtt agyonlőtte John Lennont. Chapmant 1981-ben életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték azzal a kitétellel, hogy leghamarabb 2001-ben folyamodhat feltételes szabadlábra helyezésért.

A mostani kérvény elbírálásakor politikusok és rajongók Lennon Central Parkban lévő emlékhelyén követelték az elutasító határozat meghozatalát. Korábban Chapman többször kijelentette a bizottságok előtt, hogy rendszeresen kap leveleket, melyekben idegenek írnak neki arról, hogy mekkora fájdalmat okozott nekik, és ezért ő már nagyon megbánta, hogy ilyen rossz módját választotta az érvényesülésnek.