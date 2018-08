Tovább zuhant a TV2 nézettsége

Tegnap azt írtam, nem érdemes egy nap adataiból messzemenő következtetést levonni a tévés nézettségi versenyt illetően, mert hát félig még nyár van, a TV2 meg ugye annyira titkolta, hogy mivel indítja be az őszi műsorrendet, hogy a nézők úgy voltak vele, hogy ha nem mondják meg, akkor majd néznek mást. Ezért állt bele a földbe a TV2 hétfője: főműsoridőben az RTL Klub 16,5 százalékos közönségaránnyal futott, a TV2 meg 8,5-tel, amit nem kell kommentálni különösebben. És nem is akartam foglalkozni a tegnap estével, de a TV2 olyan lejtmenetre váltott, ami mellett nem lehet elmenni szó nélkül.

A kereskedelmi korcsoportban, ami ugye a papíron legnagyobb vásárlóerővel bíró, kombinált korosztály, és lefedi a 18 és 49 év közötti magyar felnőtteket, az RTL Klub főműsoridőben 16,2 százalékos közönségarányt ért el, míg a TV2 5,6-ot. Ez, csak hogy perspektívába helyezzük a dolgokat, 0,3 százalékkal kevesebb, mint amit az RTL Magyarország Film+ nevű kábeladója hozott tegnap az És megint dühbe jövük, a Red és az Arachnophobia című filmekkel.

18:00-19:00

A szívás itt kezdődött, a Tényekre az éppen tévéző 18-49-es lakosság csupán 12 százaléka volt kíváncsi, feleannyi, mint a Híradóra (igen, az 24% volt). Ez sok mindennek betudható, reményeim szerint a latban az nyomta a legtöbbet, hogy a nézők ráuntak az állami pénzből (is) finanszírozott agymosásra.

19:00-20:45

A Híradó közönségét a Nyerő Páros nemhogy megtartotta, de rá is pakolt pár százalékot, így 27,5 százaléknál állt meg, amivel vitte az egész estét is. Ez az a sáv, amiben a TV2 A Piramis című műsorral az év elején hülyére verte az RTL Klubot, ugye. Na, A Piramis egyelőre a közelében sincs annak a 18 százalék körüli közönségaránynak, amit eddig tudott, sőt, a hétfői 8,8-ról tovább süllyedt, egészen 6,2-ig, így az RTL Klub nemcsak a celebpárosvetélkedővel, hanem a Barátok közttel is verte, ami 16,8 százalékos közönségarányt tudott.

21:00-23:00

Itt a TV2 egy új műsort, a Masterchef VIP-t indította el, amit valamiért Eredeti címkével láttak el, mint a lenyúlt Piramist, pedig ennek a licenszét úgy tudjuk, tök szabályosan meg is vették (igaz, a Viasaton korábban ment a formátum Mesterszakács címmel). A celebfőzős műsor viszont olyan mélyre süllyed, ahová a TV2-n a rossz emlékű Star Aacedemynek sikerült vagy két éve, és 5,4 százalékos közönségarányt produkált. Az RTL Klub az Éjjel-nappal Budapesttel (14,9%) és a Szemfényvesztők című filmmel (9%) verte.

A jó hír, mármint a TV2 szemszögéből, hogy innen valószínűleg már csak feljebb lehet menni.